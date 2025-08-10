اجتماع عربي أمريكي لبحث سبل دعم إعادة إعمار سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان لها، الأحد، أن الأردن سيستضيف يوم الثلاثاء اجتماعاً أردنياً-سورياً-أميركياً لبحث سبل دعم إعادة إعمار سوريا.

وأضافت الوزارة أن الاجتماع سيحضرُه وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، والمبعوث الأميركي إلى سوريا توماس براك، والسفير الأميركي في تركيا.

وسيجري وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أيضا محادثات ثنائية مع الشيباني ومع براك.

و يأتي الاجتماع، الذي سيحضره مُمثّلون عن المؤسسات المعنية في الدول الثلاث؛ استكمالاً للمباحثات التي كانت استضافتها عمّان بتاريخ 19 يوليو الماضي، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوب سوريا وحل الأزمة هناك، حيث تضمنت الخطوات في حينه "مواضيع تتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار، ونشر قوات الأمن السورية في محافظة السويداء، وإطلاق سراح المُحتجزين لدى كل الأطراف وجهود المصالحة المجتمعية في المحافظة، وتعزيز السلم الأهلي، وإدخال المساعدات الإنسانية".