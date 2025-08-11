زلزال بقوة 5.65 درجة يضرب ساحل أواكساكا في المكسيك

ضرب زلزال بقوة 5.65 درجة على مقياس ريختر، صباح الإثنين، الساحل القريب من ولاية أواكساكا جنوب المكسيك، وفقًا لما أعلنه المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (GFZ).

وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات (نحو 6.2 أميال) تحت سطح الأرض، دون أن يورد تفاصيل إضافية حول مركز الزلزال الدقيق أو تبعاته.

حتى الآن، لم تصدر السلطات المكسيكية أي تحذيرات من موجات تسونامي، كما لم ترد تقارير رسمية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جسيمة.

وتعد ولاية أواكساكا من المناطق النشطة زلزاليا في المكسيك، حيث تقع عند تقاطع عدد من الصفائح التكتونية، ما يجعلها عرضة لهزات أرضية متكررة.