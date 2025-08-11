قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أستراليا تعلن موعد الاعتراف بدولة فلسطين.. ونيوزيلندا تدرس الخطوة
10 توجيهات عاجلة من خالد عبدالغفار لـ قيادات الصحة.. وخدمات جديدة
زلزال بقوة 5.65 درجة يضرب ساحل أواكساكا في المكسيك
قرار جديد من النيابة ضد البلوجر لوليتا.. مفاجأة بشأن الهاتف ووحدة التخزين
بقوة 550 حصانًا.. مازيراتي تكشف النقاب عن GranTurismo | صور
أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد الزيادة الأخيرة.. كليوبترا بكام؟
7 شهداء في استهداف إسرائيلي لشقة سكنية بخان يونس
تعليم المنيا: التحقيق جارٍ لمعرفة المسؤول عن تحويل فصل بمدرسة إلى مكتب
طقس اليوم| ارتفاع نسب الرطوبة .. والقاهرة تسجل 40 درجة
صحيفة: الخدمة السرية الأمريكية تستأجر عقارا في ألاسكا قبيل قمة بوتين وترامب
3 كلمات من سنة النبي تمحو ذنب عدم الخشوع في الصلاة.. لا تفوتها
مهارات يجب أن يتمتع بها المفتي في عصر الذكاء الاصطناعي.. تعرف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال بقوة 5.65 درجة يضرب ساحل أواكساكا في المكسيك

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

ضرب زلزال بقوة 5.65 درجة على مقياس ريختر، صباح الإثنين، الساحل القريب من ولاية أواكساكا جنوب المكسيك، وفقًا لما أعلنه المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (GFZ).

وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات (نحو 6.2 أميال) تحت سطح الأرض، دون أن يورد تفاصيل إضافية حول مركز الزلزال الدقيق أو تبعاته.

حتى الآن، لم تصدر السلطات المكسيكية أي تحذيرات من موجات تسونامي، كما لم ترد تقارير رسمية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جسيمة.

وتعد ولاية أواكساكا من المناطق النشطة زلزاليا في المكسيك، حيث تقع عند تقاطع عدد من الصفائح التكتونية، ما يجعلها عرضة لهزات أرضية متكررة.

زلزال ولاية أواكساكا جنوب المكسيك زلزال يضرب المكسيك أخبار المكسيك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 هنا.. رابط سريع

موعد صرف مرتبات اغسطس2025

جدول مرتبات أغسطس2025 رسمياً .. هتقبض كام بعد الزيادة؟

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. قائمة الكليات التي تقبل من 50%

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. قائمة الكليات التي تقبل من 50%

زلزال

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب شمال مرسي مطروح

تنسيق الجامعات 2025

ذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7 وعلوم 81.2.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

أنغام

الموضوع مش بسيط .. محمود سعد يكشف تطورات الحالة الصحية لأنغام

الطقس في مصر

الحرارة تلامس الـ 50 .. الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تبدأ غدا

محمد يوسف

قرار صارم لـ محمد يوسف بعد تعادل الأهلي أمام مودرن سبورت

ترشيحاتنا

سكر الدم

اكتشف أعراض انخفاض سكر الدم في الجسم

أنغام

بتتعافى .. ما لا يعرفه الكثير عن مرض أنغام

التبول اللا إرادى

أسباب غير متوقعة للتبول اللاإرادي

بالصور

فى اجواء التسعينات.. أحمد الروبي يعود للزمن الجميل في فيديو كليب "اشتقناله"

أحمد الروبي
أحمد الروبي
أحمد الروبي

فيديو

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

وائل عبد العزيز: ندمت على دوري فى فيلم ريكلام

تامر عبد المنعم

كأنه الزعيم.. تامر عبد المنعم ينقذ موقفا ويجسد دور عادل أمام

حقيقة مونلي صديق سوزي

‎مونلي في قبضة الأمن.. القصة الكاملة لصديق سوزي الأردنية

بحيرة طبريا

نهاية العالم أم مجرد ظاهرة… حقيقة تغير لون مياه بحيرة طبريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

المزيد