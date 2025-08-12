مياه الشرقية: إدراج مشكلة الصرف الصحي بقرية ميت العز ضمن أولويات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة

أكد المهندس محمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إن مشكلة الصرف الصحي في قرية ميت العز التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية حقيقية، وقد تم إدراجها ضمن أولويات المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح عبد العزيز في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، أن الشركة انتهت من جميع الدراسات الاستشارية اللازمة للمشروع، وجارٍ حاليًا التحضير للبدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية، والتي من المتوقع أن تنطلق قبل نهاية العام الجاري.

وأكد أن مشروع الصرف الصحي في ميت العز يهدف إلى ربط القرية بالمحطات القائمة بالفعل، موضحًا أنه بمجرد الانتهاء من تنفيذ الشبكات والبنية التحتية، ستقوم شركة المياه باستلام المشروع وتشغيله، ليبدأ المواطنون في الاستفادة من الخدمة بشكل مباشر.

وشدد على التزام الشركة بتنفيذ المشروع في إطار الجدول الزمني المحدد، في ظل توجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات الأساسية في القرى المصرية، ضمن خطة تطوير الريف المصري الشاملة.