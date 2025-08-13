القبض على عاطل سرق هاتفا من يد طالبة بالشرقية



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من إحدى الفتيات بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجارى تبلغ لقسم شرطة بلبيس من طالبة بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة هاتفها المحمول من يديها ولاذ بالهرب حال تواجدها رفقة إحدى صديقاتها بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية" ، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه.. وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.