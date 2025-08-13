القبض على بلوجر جديد يرسم أوشاما خادشة على أجساد السيدات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى لقيامه بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى أثناء قيامه برسم "أوشام" على أجساد بعض السيدات بصورة خادشة للحياء.

ورد عدد من البلاغات ضد صانع محتوى لقيامه بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى .. تتضمن قيامه برسم "أوشام" على أجساد بعض السيدات بصورة خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع.

عقب تقنين الإجراءات .. تم تحديد وضبط المذكور (مقيم بمحافظة القاهرة) ، وبحوزته (هاتف محمول – جهاز "لاب توب" بفحصهما تبين إحتوائهما على عدد من مقاطع الفيديو المشار إليها - أدوات طبية وخامات "غير مصرح بإستخدامها من الجهات المعنية") .

وبمواجهته إعترف بنشر مقاطع الفيديو المُشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.