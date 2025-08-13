إخلاء سبيل البلوجر ياسمين «منتحل صفة أنثى» بكفالة مالية 5000 جنيه

أصدرت النيابة العامة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، قرارا بإخلاء سبيل "البلوجر ياسمين" بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه، على ذمة التحقيق لاتهامه بانتحال صفة أنثى ونشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء.

كانت وزارة الداخلية أصدرت بيان جاء فيه انه فى إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لقيامها بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى أثناء قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائم على الصفحة (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية) وبمواجهته إعترف بإنتحاله صفة أنثى والرقص بملابس خادشة للحياء ونشر مقاطع الفيديو بصورة تتنافى مع الآداب العامة على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.