تموين الشرقية: ضبط 11 طن ملح وأسمدة وصابون مجهولة المصدر بأولاد صقر

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديرية الصحة، والطب البيطري، والجهات الرقابية، و رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

أوضح وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل حملة مكبرة بدائرة مركز أولاد صقر، برئاسة محمد شعير مدير إدارة تموين أولاد صقر، للمرور على الأنشطة والأسواق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم (٧٤٥٤) لعام ٢٠٢٥م جنح أولاد صقر لبيع وحيازة ملح طعام غير مصحوب بفواتير تدل على مصدره ، وتم التحفظ على عدد (١٠٠) شيكارة زنة الشيكارة (٥٠ ) كجم بإجمالى خمسه طن ملح طعام.

كما تم تحرير محضر رقم (٧٤٥٥) لعام ٢٠٢٥م جنح أولاد صقر لبيع وحيازة أسمده غير مصحوبة بفواتير تدل على مصدرها ، وتم التحفظ على عدد (٨٠ ) شيكارة سماد محسن زنة الشيكارة (٥٠) كجم بإجمالى (٤) طن سماد مجهول المصدر وتم تحرير محضر رقم (٧٤٥٦) لعام ٢٠٢٥م جنح أولاد صقر لبيع وحيازة مواد بتروليه غير مصحوبة بفواتير تدل على مصدرها ، وتم التحفظ على عدد (١٠٠ ) لتر سولار.

كما تم تحرير محضر رقم (٧٤٥٧) لعام ٢٠٢٥م جنح أولاد صقر لبيع وحيازة إكسسوارات سيارات غير مصحوبة بفواتير تدل على مصدرها ، وتم التحفظ على عدد (٧٠) ملصق صيني وتم تحرير محضر رقم (٧٤٥٨ ) لعام ٢٠٢٥م جنح أولاد صقر لحيازة وبيع صابون سائل غير مصحوب بفواتير تدل على مصدره ، وتم التحفظ على عدد عشرة براميل زنة الواحد ( ٢٠٠) لتر بإجمالى (٢طن ) صابون سائل مجهول المصدر .

وأكد وكيل وزارة التموين أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، لحين عرضها على الجهات المختصة لاإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.