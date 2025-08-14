محافظ المنيا: نفذنا وحدة طب الأسرة بالرحمانية بنسبة إنجاز 95%

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بجولة ميدانية لتفقد وحدة طب الأسرة بقرية الرحمانية التابعة لمركز ديرمواس، والتي وصلت نسبة تنفيذها إلى 95%، وقاربت على الانتهاء لخدمة أكثر من 15 ألف مواطن من أبناء القرية وتوابعها، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وحرص الدولة على دعم المنظومة الصحية في القرى،

وأكد المحافظ أن الوحدة، تُعد نموذجًا للمراكز الصحية المتكاملة، حيث أُقيمت على مساحة إجمالية تبلغ نحو 2500 م²، بمساحة مبنى تصل إلى 900 م²، وتضم عيادات داخلية في تخصصات متعددة تشمل الباطنة، والأسنان، وطب الأسرة، إضافة إلى غرف للتثقيف الصحي وتنظيم الأسرة، وسكن للأطباء والتمريض، ومكاتب إدارية، وصالات استقبال.

وأوضح اللواء كدواني أن المشروع مجهز بكامل الأنظمة الحديثة، منها أجهزة تكييف في جميع الفراغات، وأنظمة مراقبة متكاملة، وتجهيزات للطوارئ، ومولد كهربائي احتياطي، وأجهزة نداء صوتي، بالإضافة إلى استيفاء كافة اشتراطات الحماية المدنية، بما في ذلك طلمبات الحريق وصناديق الإطفاء ونظام FM200، وكذلك توفير كافة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة من منحدرات ومسارات حركة ودورات مياه مخصصة.

وأشار المحافظ إلى أن مركز ديرمواس يشهد حاليًا تنفيذ 17 مشروعًا في القطاع الصحي، منها 14 وحدة صحية و3 مراكز طبية، بهدف سد الفجوات الخدمية وتحقيق العدالة الصحية بين جميع القرى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة الخدمات الأساسية للمواطنين.

رافق المحافظ في الجولة النائبة أميرة الحداد عضو مجلس النواب و الدكتور رجب قياتى رئيس مركز ومدينة ديرمواس، وعدد من الجهات التنفيذية بالمحافظة .