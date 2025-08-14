العام المقبل.. بدء الدراسة ببرنامجي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بكلية الحاسبات بالمنيا

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، عن صدور القرار الوزاري ببدء الدراسة الأكاديمية اعتبارًا من العام الجامعي 2025/2026 في برنامجي الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، والأمن السيبراني بكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة لطلاب الثانوية العامة علمي علوم وعلمي رياضة، والمحولين من كليات الحاسبات الاخري بشرط الحصول علي اقل حد أدني لكليات الحاسبات الحكومية لكل من علمي علوم وعلمي رياضة.

وأكّد أن البرامج الجديدة تمثل خطوة نوعية تهدف إلى تخريج كوادر بشرية مؤهلة تقنيًا وفنيًا ومهنيًا، وقادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتلبية احتياجات سوق العمل. وأضاف أن الجامعة تعمل على تطوير لوائحها الدراسية وتطبيق آليات التقييم المستمر لبرامجها الأكاديمية، بما يتماشى مع الضوابط الإرشادية لوزارة التعليم العالي، لضمان استيفاء المعايير اللازمة لتقديم تعليم عالي الجودة.

مُشيرًا إلى أنّ الجامعة قد وفَّرت جميع المقوّمات والإمكانيات اللازمة لبدء الدراسة بالبرامج بنظام الساعات المعتمدة، واستقبال اللجان المتخصّصة لتقييم جاهزية انطلاق الدراسة بها.

واوضح الدكتور عصام حليم، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، أن البرنامجين يهدفان إلى إعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني، من خلال إكساب الطلاب خبرات تعليمية ومهارات عملية متقدمة، وتدريبهم في بيئات عمل حقيقية، وتنمية قدراتهم البحثية والاستشارية، مع نشر الوعي الأمني لحماية الأصول الرقمية ومواجهة التحديات السيبرانية.