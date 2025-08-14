قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية في رسائل حاسمة: تدريب 5000 شرطي فلسطيني.. والمزايدة على دورنا إفلاس
عيب أوي تقولوا بنحبك يا هدى | انفعال نجم الأهلي بسبب زوجة زيزو
توقعوها السبت الجاي | بيان عاجل من الأرصاد
معجبة تحتضن محمد رمضان وتقبل يده في نيويورك | شاهد
يونيسف: 13 ألف طفل بغزة دخلوا في دائرة سوء التغذية الحاد خلال يوليو الماضي
مريض عمره 105 أعوام .. تفاصيل عملية جراحية دقيقة ونادرة بمستشفى العجوزة
البيت الأبيض: ترامب لا يريد فرض عقوبات جديدة ضد روسيا .. وأولويته الدبلوماسية
إنقاذ مولود عمره 3 أيام بمستشفى الأطفال التخصصي بالبحيرة
طليقها وراء الجريمة .. الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف طفل من والدته بالقليوبية
البيت الأبيض: عقد مؤتمر صحفي بين ترامب وبوتين بعد انتهاء قمة ألاسكا
فتح: الحكومة الإسرائيلية شرعت في تنفيذ مخطط تصفية القضية الفلسطينية
أبو مازن: نؤكد ضرورة تولي فلسطين مسئولياتها المدنية والأمنية كاملة في غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

محافظ المنيا يتفقد الموقف الجديد بديرمواس ويدشن منظومة نقل مطورة

ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، الموقف الجديد لمركز ديرمواس، والمقام على مساحة 1625 مترًا مربعًا، ويستوعب أكثر من 50 سيارة، بما يساهم في تخفيف الضغط عن وسط المدينة وطريق القاهرة – أسوان الزراعي. ومن المقرر نقل موقفي دلجا والعزب إلى الموقف الجديد نظرًا لقربه من الطريق الدائري، لتسهيل الحركة المرورية وتحسين الخدمات للمواطنين.

وخلال الجولة، تابع المحافظ منظومة النقل الداخلي المطوَّرة بالمركز، والتي تضم 169 سيارة ميكروباص حديثة موزعة كالتالي:
49 خط ديرمواس – ملوي،
30 خط ديرمواس – المنيا،
35 خط ديرمواس – دلجا،
25 خط ديرمواس – العزب،
25 خط ديرمواس – البدرمان،
و5 سيارات لقرية التل الشرقي،
إلى جانب خدمة أتوبيس النقل الجماعي الخاص بالوحدة المحلية، والذي ينقل الركاب من معدية الحاج قنديل إلى وسط المدينة بأجرة موحدة 5 جنيهات، تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

واطمأن المحافظ على انتظام حركة المركبات، والتقى بالسائقين لمعرفة آرائهم فى المنظومة المطورة، مشددًا على ضرورة توفير وسائل نقل آمنة ومريحة، ومراعاة كبار السن وذوي الهمم. كما استمع إلى آراء المواطنين حول مستوى الخدمة، موجهًا بسرعة دراسة أي ملاحظات والعمل على تلافيها.

وأكد اللواء كدواني أن تطوير منظومة النقل يأتي ضمن أولويات المحافظة لتحسين ربط القرى بالمدن وتسهيل تنقل المواطنين، مشيرًا إلى وضع خطة لتعميم التجربة في باقي المراكز، مع تكثيف الرقابة الميدانية لضمان انتظام التشغيل وجودة الخدمة.

رافق محافظ المنيا  خلال الجولة النائبة أميرة الحداد عضو مجلس النواب، والدكتور رجب قياتى رئيس مركز ومدينة ديرمواس، ومسؤولو إدارة المواقف والنقل الداخلي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

المنيا محافظ المنيا ديرمواس مواقف

اعتدال الطقس بعد24 ساعة.. الأرصاد تعلن انكسار الموجة الحارة

أحدث أعمال التطوير داخل حديقة الحيوان بالجيزة قبل الافتتاح | شاهد

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

في لفتة إنسانية .. زوجة تتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة ضرتها

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رقمنة ومواقع عالمي لإذاعة القرآن.. 7 توجيهات رئاسية عاجلة لحماية تراث الإذاعة والتلفزيون المصري

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد بدء الدراسة وخريطة العام الجديد .. قرارات نهائية من التعليم

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

