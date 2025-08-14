خلال زيارة مستشفى ديرمواس.. محافظ المنيا يستجيب لمطالب المرضى

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا ، بجولة تفقدية بمستشفى ديرمواس التخصصي، شملت أقسام الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية، المعامل، الصيدلية، الأشعة، العلاج الطبيعي، وحدة الغسيل الكلوي، التغذية، والعناية المركزة، بهدف الوقوف على مستوى الأداء وضمان تقديم خدمات طبية لائقة للمواطنين.

وأشاد المحافظ بما لمسه من التزام الأطقم الطبية والتمريض بمعايير المهنة، وبمستوى النظافة والتعقيم داخل المستشفى، مؤكداً أن المنظومة الصحية تحظى بدعم كامل من المحافظة لتطويرها ورفع كفاءتها، مشيراً إلى أن انضمام المنيا لمنظومة التأمين الصحي الشامل يمثل نقلة نوعية في القطاع الصحي، ستعزز قدرة المستشفيات والمراكز الطبية على تقديم رعاية شاملة ومستدامة، بما يحقق العدالة الصحية ويضمن وصول الخدمة لكل مواطن في القرى والمدن على حد سواء.

الطاقة الاستيعابية

واستمع محافظ المنيا إلى شرح تفصيلي من الدكتور ماجد محروس، مدير مستشفى ديرمواس التخصصي، الذي أوضح أن طاقة المستشفى الاستيعابية تبلغ 180 سريراً، 39 ماكينة غسيل كلوى، كما تم اجراء 150 عملية قلب مفتوح، لخدمة محافظات الوجه القبلى وتخفيف الضغط عن القاهرة .

وخلال زيارته لأقسام المستشفى، اطمأن محافظ المنيا على حالة المرضى والخدمات المقدمة لهم، كما استمع إلى ملاحظات وشكاوى المرضى وذويهم، ووجّه على الفور بتلبية مطالبهم.