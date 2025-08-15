جولة وكيل صحة الشرقية بمستشفى منيا القمح.. تأكيد سياسة التسليم والتسلم بين طاقم التمريض

تفقد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية،مستشفى منيا القمح المركزي، يرافقه الدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، وفي حضور الدكتور أحمد صبري مدير المستشفى، لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى.

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية الأقسام الطبية المختلفة، حيث تم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ، والتأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية وإجراء الإنعاش القلبي الرئوي للحالات الحرجة، وكفاءة عمل الأجهزة الطبية بالقسم، موجهاً بسرعة التعامل مع الحالات المرضية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وعدم انتظارهم لفترات طويلة، وتحويلهم للأقسام الداخلية عند الحاجة أو خروجهم بعد تحسن حالتهم وفقاً للتشخيص الطبي.

كما تفقد الدكتور أحمد البيلي الصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، متفقداً قسم العناية المركزة الجديد والذي يسع لعدد ٢٤ سرير، حيث قام بمناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من استكمال كافة الفحوصات والعروض اللازمة لكل حالة، مؤكداً على أهمية تطبيق سياسة التسليم والتسلم بين طاقم التمريض بكفاءة، لتعزيز سلامة ورعاية المرضى، كما تفقد قسم الحضانات الذي يسع ٢١ حضانة، وتم التأكد من جودة الخدمة به، متفقداً الأقسام الداخلية، وتم الاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، كما تم المرور على قسم الكلى الصناعي، واستمع وكيل الوزارة إلى المرضى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، موجهاً إدارة المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لجميع المرضى.

كما تأكد «البيلي» من توافر فصائل الدم المختلفة ومشتقاتها ببنك الدم التجميعي بالمستشفى، خاصة الفصائل النادرة، مشيداً بالكفاءة العالية لفريق بنك الدم وفريق العناية والذي حقق نقلة نوعية في تقديم رعاية صحية متميزة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، من خلال تفعيل جهاز "Platelet Apheresis" الفريد لفصل الصفائح الدموية، والتعامل والأداء الجيد لفصل البلازما لحالات الأمراض المناعية والعصبية والدموية شديدة الخطورة، كما اختتم وكيل الوزارة زيارته بتفقد المبنى الخرساني بالمستشفى، موجهاً بسرعة الانتهاء من إجراءات التراخيص اللازمة لاستكماله وتشغيله في أقرب وقت ممكن، موجهاً الشكر لكافة العاملين بالمستشفى على جهودهم في تقديم خدمة طبية متميزة.