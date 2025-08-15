السيطرة على حريق في مصنع بيتروكيماويات بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية من السيطرة على حريق نشب بمصنع بيتروكيماويات بمنطقة أبو سمران دائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

وتجري الآن اعمال التبريد، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء كما دفع مرفق الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف بمحيط الحادث تحسباً لوقوع أي إصابات وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتحرير محضر بالواقعة.

