الأحد القادم..انطلاق أولى ندوات الكشف المبكر عن سرطان الثدي بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية الإستراتيجية الوطنية للصحة والسكان 2030 والتي تعكس جوهر رؤية مصر نحو مستقبل صحي أكثر إزدهارًا من خلال مبادئ ثابتة للعدالة والشفافية والشمولية والمساءلة ، مشددًا على أهمية المسئولية المشتركة مع كافة الجهات المنوطة في تنفيذ وإنجاح الإستراتيجية.

أوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ ضرورة تطوير السياسات المتعلقة بالمقومات الأساسية للصحة العامة والإرتقاء بنمط الحياة الصحية والصحة الوقائية والتعزيز والتثقيف الصحي من أجل حياة صحية رفيعة ومجتمع راقٍ ووضع سياسات ناجحة لرعاية صحية ذات جودة عالية تعتمد على النتائج الصحية المرجوة وتطبيقها بحيث ينعم بها جميع المرضى على إختلاف شرائحهم.

وفي هذا الإطار أشارت ريهام رجب مديرة وحدة السكان بالديوان العام إلى قيام الوحدة بالتعاون مع مؤسسة بهية والإتحاد النوعي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة ببدء تنفيذ أولى الندوات التوعوية يوم الأحد القادم بمكتبة مصر العامة بالزقازيق للكشف المبكر عن سرطان الثدى بجميع مراكز المحافظة ، كذلك تنفيذ برامج التوعية الصحية وخدمة المجتمع المدني.