الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الشرقية يهنئ الشاب أحمد علي "رئيس منتدي الطفل" لفوزه "برئاسة برلمان طلائع مصر

الشاب
الشاب
محمد الطحاوي

هنأ المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية الشاب أحمد علي عوض إبن المحافظة، لفوزه برئاسة برلمان طلائع مصر٢٠٢٥، وذلك عقب إجراء الإنتخابات الإلكترونية لتشكيل هيئة مكتب البرلمان والتي نظمتها الإدارة المركزية للتعليم المدني، ممثلة في الإدارة العامة لبرلمان الشباب والطلائع بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارات التخطيط والتربية والتعليم والأزهر الشريف وبمشاركة وفود المحافظات المختلفة، تحت إشراف الهيئات الرقابية ووسط أجواء من الديمقراطية والتي تعكس وعي النشء بأهمية الممارسة البرلمانية،مما يعزز من قدرتهم على المشاركة الفعّالة في الحياة السياسية ،وذلك بالمدينة الشبابية بمدينة أبي قير بمحافظة الإسكندرية.

 أوضح محافظ الشرقية أن الشاب أحمد علي عوض يعد من الكوادر الشبابية الواعدة والمتميزة من أبناء المحافظة ، حيث أنه يشغل أيضاً رئيساً لمنتدي الطفل بالشرقية، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح واستكمال مسيرة التقدم والتميز ليصبح نموذجاً مشرفا يحتذى به كل أبناءنا.

كما هنا المحافظ الشاب أحمد حسين لفوزه بمنصب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعيه وهو  أحد أعضاء منتدي الطفل، والشاب محمد عسكر لفوزه بمنصب رئيس لجنه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والشابه فرح هاني المنسي لفوزها بمنصب رئيس لجنة الشؤون الأفريقية متمنيا لهم جميعاً التوفيق والنجاح.

 ثمن محافظ الشرقية الدور الهام لنماذج الحياة السياسية في بناء وتكوين شخصية النشء والشباب حيث أنها تبني جسراً من الثقة بين الدولة والشباب وتفتح أبواب المستقبل أمام الطاقات الجادة، وتخلق قنوات إتصال لرؤى النشء والشباب من خلال إكسابهم أنشطة توعوية وتثقيفية هامة تعزز من قيم المواطنة والانتماء لديهم وتمكينهم من المساهمة الفعالة والإيجابية في المجتمع.

من جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى أنه تم إجراء انتخابات برلمان طلائع مصر٢٠٢٥ على مستوى جميع محافظات الجمهورية بمشاركة واسعة، حيث بلغت نسبة التصويت ٦٥.٦١٪ ، وسط أجواء إيجابية شهدت دعماً كبيراً من الطلائع وأولياء أمورهم، الذين ساهموا في إعداد البرامج الانتخابية وتنظيم الحملات وعقد اللقاءات مع الناخبين، والتي اسفرت نتائجها عن فوز ٢٨٤ عضواً على النظام الفردي، و٢٨٤ عضواً على نظام القائمة، بالإضافة إلى تعيين ٢٨ عضوًا متميزاً بترشيح من الأزهر الشريف والكنيسة المصرية ووزارة التربية والتعليم والمجالس القومية المختصة.

أضاف وكيل الوزارة أنه تم إجراء إنتخابات إلكترونية لإختيار هيئة مكتب مجلس برلمان الطلائع، والتي شملت منصب  الرئيس، والوكيل الأول، والوكيل الثاني،إلى جانب هيئات مكاتب ٢٥ لجنة نوعية، وذلك بمشاركة ٧٠٠ عضو من الفائزين والمُعينين وقد أسفرت نتائجها عن فوز الشاب أحمد علي عوض، ابن محافظة الشرقية، برئاسة برلمان طلائع مصر ٢٠٢٥، كما حصد (١٤) من أبناء المحافظة مقاعد في تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالبرلمان متمنياً لهم مستقبلاً حافلا بالنجاح والتميز.

الشرقية محافظ الشرقية برلمان طلائع الإنتخابات الإلكترونية

