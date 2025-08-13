محافظ الشرقية يتابع سير العمل بمستشفى السعديين المركزي

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مستشفى السعديين المركزي للوقوف على مستوي الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة ، والدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة ، وأشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح ، والدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل مديرية الصحة ، والدكتور سيد طه مدير المستشفى .

إستهل المحافظ جولته بتفقد مركز علاج الأورام السرطانية والذي يضم وحدة العلاج الكيماوي والهرموني بطاقة 10 أسره ، ووحدة أمراض الدم والمناعة بطاقة 10 أسره أخرى، ويتم تقديم الخدمة به تحت إشراف نخبة من الإستشاريين في علاج الأورام وأورام الدم والمُجهز بأحدث الأجهزة لتحضير العلاج الكيماوي والهرموني طبقاً لمعايير الجودة العالمية.

إستفسر المحافظ من المرضي عن جوده الخدمات الصحيه والعلاجية المقدمه لهم ، والذين اعربوا عن رضاهم عن مستوى الخدمات الطبية المؤداه لهم داخل أقسام المستشفى معربين عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم متمنين له التوفيق والسداد والنهوض بالقطاع الصحي داخل المحافظة.

توجه المحافظ لتفقد قسم الحضانات بالمستشفى والذي يضم 20 حضانة وكبسولة ويستقبل سنوياً ما يزيد عن 900 طفل لتقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لهم حتى إكتمال النمو الطبيعي وخروجهم بسلام .

واطمأن المحافظ على الحالة الصحية للاطفال بقسم عناية الأطفال ، مؤكداً ضرورة تقديم أوجه الرعايه الصحيه لهم لحين وصولهم للوزن والنمو الطبيعي وعودتهم لذويهم بسلام.

أكد المحافظ على مدير المستشفى بحسن إستقبال المرضى والمترددين على المستشفي والإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه لهم ، مع إستمرار إنتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة بالمستشفى للحفاظ على أرواح المواطنين ، ولضمان إستمراريتها لأطول فترة ممكنه لتقديم الخدمه الصحية بصورة مميزة للمرضى.