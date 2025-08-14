تموين الشرقية يشن حملات مكبرة بمركز ومدينة الحسينية

كلف المهندس حازم الأشموني ، محافظ الشرقية، المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديرية الصحة، والطب البيطري، والجهات الرقابية، و رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

أضاف وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل حملة مكبرة بدائرة مركز الحسينية، برئاسة المهندس أحمد القواشتى مدير عام التجارة الداخلية للمرور على الأنشطة والأسواق بالإشتراك مع مديرية الطب البيطرى، حيث أسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم (١٨١٦٢) جنح الحسينية لشونة مواد بناء بدون فاتورة و ضبط ( ٢٠٠) شيكارة أسمنت و (٥) طن حديد بدون فاتورة.