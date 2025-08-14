العمل تشكر الداخلية على ضبط 10 شركات إلحاق عمالة وهمية بالشرقية

وجه وزير العمل محمد جبران، الشكر والتقدير إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على الجهود المبذولة والتي أسفرت عن ضبط 10 شركات الحاق عمالة بالخارج غير مرخصة ووهمية في نطاق محافظة الشرقية، تقوم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى، وذلك بعد أن أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل،النشاط الوهمي لهذه الشركات .

وبحسب بيان "الداخلية " بأنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات " 10 أشخاص،لأحدهم معلومات جنائية" ، وبحوزتهم "جوازات السفر – تأشيرات وطلبات التوظيف - إقرارات وعقود إتفاق عمل بالخارج وهمية - إعلانات خاصة بالشركات – أكلاشيهات خاصة بالشركات – 11 هاتف محمول و 5 أجهزة حاسب آلى ،بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.