قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تباطؤ تفتيش شاحنات المساعدات في كرم أبو سالم يعرقل الإغاثة لغزة
مستشفى النجوم.. آخر التطورات الصحية لـ حياة الفهد وأنغام وليلي علوي
ترامب: واشنطن أخطر من دول العالم الثالث ومسؤوليها يزورون إحصاءات الجريمة
العراف في قبضة الداخلية| نصاب وليس مصريا.. ما القصة؟
قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة
القابضة للكهرباء تعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على المهن المطلوبة والشروط
ذروتها اليوم.. درجة الحرارة 42 في الظل.. ومحافظ أسوان يعلن حالة الطوارئ
أسماء لجنة تحكيم برنامج The Voice قبل انطلاقه
4 أجانب على الدكة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مستوى لاعبي الأهلي
السلطة الفلسطينية تدين مخطط الاحتلال لمصادقة استيطانية جديدة في الضفة الغربية
محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في افتتاح الدوري الإنجليزي
لجان حصر الإيجار القديم السكني.. رئيس إسكان النواب يوضح دورها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الشرقية.. حصول وحدتي طب الأسرة بكفر عوض الله وسماكين على إعتماد جهار

وحدة طب الأسرة
وحدة طب الأسرة

هنأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مديرية الشئون الصحية بالشرقية لحصول وحدتي طب الأسرة بكفر عوض الله حجازي، التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق، وطب الأسرة بسماكين غرب، التابعة للإدارة الصحية بالحسينية ، على الإعتماد الدولي لوحدات الرعاية الأولية GAHAR من قبل الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية ، بعد إستيفاء كافة الإشتراطات الصحية والإلتزام بمعايير الجودة "جهار" والحاصلة على الإعتماد الدولي من الاسكوا، تمهيداً للإنضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل خلال المراحل القادمة معرباً على خالص الشكر والتقدير للدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية والفرق الطبية العاملة بالوحدتين لما حققوة من إنجاز طبى ، مطالباً الكوادر الطبية ببذل المزيد من الجهد لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وفى سياق متصل أشار الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الإعتماد الدولى للرعاية الأولية (GAHAR) هو عملية مراجعة وتقييم شامل للمنشأة الصحية ، توضح مدى إلتزامها بالمعايير التي تضعها الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تتضمن شروط الحصول على الإعتماد، تحسين مؤشرات سلامة المرضى في المنشآت الصحية، بما يتطابق مع كافة المتطلبات الوطنية للسلامة، فضلاً عن تحقيق متطلبات الجودة الأساسية، لضمان كفاءة وفعالية الخدمة الصحية، بما يحقق رضا المنتفعين بالإضافة لأهمية حصول المنشآت الطبية على هذا الإعتماد تمهيداً للإنضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل خلال المراحل القادمة 

لافتاً إلى أن محافظة الشرقية مدرجة ضمن المرحلة الخامسة لتطبيق المنظومة بها ، منوهاً على حصول منشأت طبية بمحافظة الشرقية سابقاً على هذا الإعتماد وهى “ مستشفى الأمراض الصدرية ومركز طبي سعود بالحسينية، ومركز الحي العاشر غرب بالعاشر من رمضان، ووحدة طب الأسرة بحمد موسى بأبو كبير، ووحدة طب الأسرة بالمهدية بههيا ، ومركز طب الأسرة بقهبونة بالحسينية ”.

لافتاً أن إقبال المنشآت الصحية على تطبيق معايير الجودة والإنضمام للتأمين الصحي الشامل إنما يعكس إلتزامها بتقديم خدمات صحية متميزة وإدراكها لقدرتها على تقديم ميزة تنافسية بين مقدمي الخدمة.

الشرقية محافظ الشرقية للإدارة الصحية بالزقازيق مديرية الشئون الصحية بالشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

سعر الفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

حادث طريق الواحات

تفاصيل الحالة الصحية لـ 3 فتيات بواقعة مطاردة طريق الواحات

سارة خليفة - مذيعة ومتهمة

ننشر أسماء المتهمين شركاء المذيعة سارة خليفة فى السجن.. مستندات

تقليل الاغتراب 2025

قبول 10% فقط من الطلاب.. معلومات هامة عن مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات قبل التسجيل

قاعة أفراح

من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا

ترشيحاتنا

خوان ألفينا بيزيرا

والد خوان ألفينا بيزيرا لاعب الزمالك الجديد: متحمس لرؤية الجماهير

حسين الشحات

حسين الشحات يتألق في مران الأهلي خلال أحدث ظهور

أبو السعود إمام

رسميا.. الزمالك يضم أبو السعود إمام لتدعيم فريق الطائرة

بالصور

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

المولد النبوي ٢٠٢٥
المولد النبوي ٢٠٢٥
المولد النبوي ٢٠٢٥

في لفتة إنسانية .. زوجة تتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة ضرتها

زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء

استخراج كعب عمل في يوم.. الأماكن والأوراق المطلوبة

استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل

شاهد ياسمين صبري بلوك جديد تثير السوشيال ميديا

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد بدء الدراسة وخريطة العام الجديد .. قرارات نهائية من التعليم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحركات سريعة.. اعرف أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد