الشرقية.. حصول وحدتي طب الأسرة بكفر عوض الله وسماكين على إعتماد جهار

هنأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مديرية الشئون الصحية بالشرقية لحصول وحدتي طب الأسرة بكفر عوض الله حجازي، التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق، وطب الأسرة بسماكين غرب، التابعة للإدارة الصحية بالحسينية ، على الإعتماد الدولي لوحدات الرعاية الأولية GAHAR من قبل الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية ، بعد إستيفاء كافة الإشتراطات الصحية والإلتزام بمعايير الجودة "جهار" والحاصلة على الإعتماد الدولي من الاسكوا، تمهيداً للإنضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل خلال المراحل القادمة معرباً على خالص الشكر والتقدير للدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية والفرق الطبية العاملة بالوحدتين لما حققوة من إنجاز طبى ، مطالباً الكوادر الطبية ببذل المزيد من الجهد لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وفى سياق متصل أشار الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الإعتماد الدولى للرعاية الأولية (GAHAR) هو عملية مراجعة وتقييم شامل للمنشأة الصحية ، توضح مدى إلتزامها بالمعايير التي تضعها الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تتضمن شروط الحصول على الإعتماد، تحسين مؤشرات سلامة المرضى في المنشآت الصحية، بما يتطابق مع كافة المتطلبات الوطنية للسلامة، فضلاً عن تحقيق متطلبات الجودة الأساسية، لضمان كفاءة وفعالية الخدمة الصحية، بما يحقق رضا المنتفعين بالإضافة لأهمية حصول المنشآت الطبية على هذا الإعتماد تمهيداً للإنضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل خلال المراحل القادمة

لافتاً إلى أن محافظة الشرقية مدرجة ضمن المرحلة الخامسة لتطبيق المنظومة بها ، منوهاً على حصول منشأت طبية بمحافظة الشرقية سابقاً على هذا الإعتماد وهى “ مستشفى الأمراض الصدرية ومركز طبي سعود بالحسينية، ومركز الحي العاشر غرب بالعاشر من رمضان، ووحدة طب الأسرة بحمد موسى بأبو كبير، ووحدة طب الأسرة بالمهدية بههيا ، ومركز طب الأسرة بقهبونة بالحسينية ”.

لافتاً أن إقبال المنشآت الصحية على تطبيق معايير الجودة والإنضمام للتأمين الصحي الشامل إنما يعكس إلتزامها بتقديم خدمات صحية متميزة وإدراكها لقدرتها على تقديم ميزة تنافسية بين مقدمي الخدمة.