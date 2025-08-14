قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لمدة 12 يوما.. تفاصيل غلق طريق الكورنيش جزئيا بالمنتزه شرقي الإسكندرية

صورة من ميدان محمد نجيب
أحمد بسيوني

أعلنت محافظة الإسكندرية غلق جزئي لطريق كورنيش الاسكندرية بالحارة القبلية من دوران المحروسة وحتى كوبري محمد نجيب، وذلك اعتبارًا من الأربعاء الموافق 13/8/2025 ولمدة 12 يومًا، استكمالًا لأعمال توسعة طريق الكورنيش وأعمال الكشط والرصف اللازم.

وسيتم خلال تلك الفترة تنظيم حركة المرور وتوفير العلامات والإرشادات المرورية اللازمة لضمان انسياب الحركة بشكل آمن ومنظم.

وأهابت محافظة الإسكندرية بقائدي المركبات الالتزام بالتعليمات المرورية واتباع اللوحات الإرشادية الموضوعة في محيط الأعمال، مع الاعتذار عن أي إزعاج مؤقت قد يسببه ذلك، شاكرين تعاونكم لما فيه الصالح العام.

وقد أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، جولة ميدانية لمتابعة بدء تنفيذ مشروع توسعة طريق الحرية (أبو قير) بنطاق حي شرق، في إطار خطة المحافظة لتطوير المحاور الحيوية وتحسين السيولة المرورية بالمناطق الأكثر ازدحامًا.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على سرعة إنجاز الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، مع تحقيق معدل تنفيذ سريع ، وضمان التنسيق الكامل بين الجهات المنفذة. كما وجّه بمنع استغلال الأرصفة المخصصة للمشاة، ومراعاة تجهيزها بفتحات مناسبة لخدمة ذوي الهمم وكبار السن، بما يضمن سهولة الحركة للجميع.

وأكد المحافظ أن الهدف من المشروع هو الحد من الاختناق المروري في هذه المنطقة الحيوية التي تضم كتلة سكنية كبيرة من المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الحلول تأتي ضمن تنفيذ استراتيجية متكاملة للنقل الذكي المستدام خلال الفترة المقبلة، والتي ستتكامل مع التحسينات المرورية الجاري تنفيذها من خلال شركة متخصصة تقوم بتحليل كثافات الحركة بالتنسيق مع جامعة الإسكندرية.

