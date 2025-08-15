فيفي عبده ترقص على أنغام "هتدلعني" في الساحل الشمالي

نشرت الفنانة فيفي عبده عبر حسابها على "إنستجرام" مقطع فيديو جديد ظهرت فيه وهي ترقص أمام البحر على أنغام أغنية "هتدلعني" للمطرب تامر حسني خلال قضائها العطله الصيفية في الساحل الشمالي.

وحظي الفيديو بتفاعل كبير من متابعيها، الذين عبروا عن إعجابهم وحماسهم بتعليقات مثل: "يا نشاطك يا فوفا"، "الطاقة الإيجابية"، "يا روقانك"، "جماله يا فوفا"، "عيشي اللحظة يا فوفا".

كانت الراقصة الاستعراضية فيفي عبده، قد عبرت عن استيائها من الشائعات التي تطلق عبر مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، مشيرة إلى أن هذت الامر انتشر بشكل واسع النطاق خلال الفترة الاخيرة.

وأضافت فيفي عبده، في تصريحات تليفزيونية، أن الشائعات بتموتني كل يوم وكمان الشائعات بتموت الفنان عادل إمام، متابعا أن:"الدنيا بقت وحشه واتغيرت تماما وبقي في جشع".

وتابعت: "قبل ما يدفنوا الميت بيدوروا على الميراث، والسنين عماله بتجري وعمري بيجري، واتمنى من ربنا طيلة العمر شوية".