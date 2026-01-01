قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرص عمل جديدة بمشروع الضبعة برواتب تصل إلى 14,250 جنيهًا
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين في كأس أمم أفريقيا
ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة
فرنسا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15عامًا اعتبارًا من 2026
بسبب الألعاب النارية.. إصابة 25 شخصًا في مدينة كراتشي الباكستانية
رئيس الوزراء ييتفقد أعمال التطوير بمصنع سيماف
أثناء الليل.. الدفاع الروسية تكشف تفاصيل إسقاط 168 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة
الداخلية تيسّر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
«زيلينسكي» نرغب في إنهاء الحرب وليس إنهاء أوكرانيا
حلول جذرية.. بدء صيانة سور مجرى العيون بالتنسيق مع وزارة الآثار | صور
خطوات التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027
وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه شعب هايتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه شعب هايتي

ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي
ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي
أ ش أ

هنأ ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي ، اليوم الخميس، دولة هايتي بمناسبة عيدها الوطني، مؤكدا التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه شعب هايتي .


وقال روبيو -في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية اليوم- "باسم الولايات المتحدة الأمريكية، نقف إلى جانب شعب هايتي في يوم استقلالكم ونؤكد التزامنا بالعمل معكم لتعزيز الأمن واستعادة الاستقرار وبناء أسس مستقبل أكثر ازدهارا".


وأضاف البيان "نواصل دعمنا لإنشاء قوة مكافحة العصابات التي يمكنها العمل جنبا إلى جنب مع قوات الأمن في هايتي لإنهاء عهد الإرهاب الذي تمارسه العصابات والمنظمات الإرهابية الأجنبية المصنفة بالإرهاب من جانب الولايات المتحدة".


وأشاد البيان بالتقدم الذي تحرزه الحكومة الانتقالية في هايتي والمجلس الانتخابي المؤقت في التحضير لأول انتخابات وطنية في البلاد منذ عقد من الزمان، والمقرر إجراؤها عام 2026، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل تشجيع ودعم الجهود التي تمهد الطريق لعملية انتخابية آمنة تمكن شعب هايتي من انتخاب قادتهم.


واختتم البيان بالقول "نحتفل اليوم بصمود هايتي، ونؤكد مجددا التزامنا الراسخ تجاه شعبها".
 

ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي مناسبة عيدها الوطني الولايات المتحدة وزارة الخارجية الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

المرتفع السيبيري يفرض سيطرته.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

طارق مصطفى

ليس طارق مصطفى.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة حول مدرب الزمالك الجديد

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

بطولة أمم افريقيا

كأس أمم أفريقيا.. تعرف على مواعيد مواجهات دور الــ16

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وجو شديد البرودة صباحا

طقس أول أيام 2026 .. الأرصاد تحذر من شبورة وجو شديد البرودة فجرا

المتحدث باسم القوات الجنوبية الحكومية

اليمن.. القوات الحكومية الجنوبية تنفي الانسحاب من حضرموت والمهرة

ترشيحاتنا

دعاء ليلة رأس السنة الميلادية

دعاء ليلة رأس السنة الميلادية .. احرص عليه الآن واغتنم الفرصة

الدكتور علي فخر، أمين الفتوى

هل يجوز حرمان بعض الأبناء من الميراث لأي سبب ؟.. علي فخر يجيب

دعاء استقبال العام الجديد

دعاء استقبال العام الجديد .. احرص عليه في قيام الليل

بالصور

مش هتصدق شكلها .. شيماء سيف بفستان قصير تثير الجدل بإطلالة رأس السنة

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

لا تتجاهلها .. أول تحذير صحي من جمال شعبان في 2026

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

بتصحى تعبان أو مصدع .. نصائح لأفضل وضعيات نوم صحيحة

وضعيات النوم
وضعيات النوم
وضعيات النوم

لتوحيد لون البشرة.. استخدمي ماسك البنجر

لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر
لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر
لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد