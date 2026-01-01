وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه شعب هايتي

هنأ ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي ، اليوم الخميس، دولة هايتي بمناسبة عيدها الوطني، مؤكدا التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه شعب هايتي .



وقال روبيو -في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية اليوم- "باسم الولايات المتحدة الأمريكية، نقف إلى جانب شعب هايتي في يوم استقلالكم ونؤكد التزامنا بالعمل معكم لتعزيز الأمن واستعادة الاستقرار وبناء أسس مستقبل أكثر ازدهارا".



وأضاف البيان "نواصل دعمنا لإنشاء قوة مكافحة العصابات التي يمكنها العمل جنبا إلى جنب مع قوات الأمن في هايتي لإنهاء عهد الإرهاب الذي تمارسه العصابات والمنظمات الإرهابية الأجنبية المصنفة بالإرهاب من جانب الولايات المتحدة".



وأشاد البيان بالتقدم الذي تحرزه الحكومة الانتقالية في هايتي والمجلس الانتخابي المؤقت في التحضير لأول انتخابات وطنية في البلاد منذ عقد من الزمان، والمقرر إجراؤها عام 2026، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل تشجيع ودعم الجهود التي تمهد الطريق لعملية انتخابية آمنة تمكن شعب هايتي من انتخاب قادتهم.



واختتم البيان بالقول "نحتفل اليوم بصمود هايتي، ونؤكد مجددا التزامنا الراسخ تجاه شعبها".

