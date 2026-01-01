قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرص عمل جديدة بمشروع الضبعة برواتب تصل إلى 14,250 جنيهًا
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين في كأس أمم أفريقيا
ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة
فرنسا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15عامًا اعتبارًا من 2026
بسبب الألعاب النارية.. إصابة 25 شخصًا في مدينة كراتشي الباكستانية
رئيس الوزراء ييتفقد أعمال التطوير بمصنع سيماف
أثناء الليل.. الدفاع الروسية تكشف تفاصيل إسقاط 168 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة
الداخلية تيسّر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
«زيلينسكي» نرغب في إنهاء الحرب وليس إنهاء أوكرانيا
حلول جذرية.. بدء صيانة سور مجرى العيون بالتنسيق مع وزارة الآثار | صور
خطوات التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027
وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه شعب هايتي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حلول جذرية.. بدء صيانة سور مجرى العيون بالتنسيق مع وزارة الآثار | صور

سور مجرى العبون
سور مجرى العبون
مريم عزت

بدأت محافظة القاهرة فى صيانة سور مجرى العيون بالتنسيق مع وزارة الاثار وجهاز التنسيق الحضارى، ضمن خطة اعادة تطوير منطقة السيده عائشة.

محافظة القاهرة

وكان قد أعلنت محافظة القاهرة عن إجراء مزايدة محدودة لتنفيذ أعمال فك وبيع مكونات كوبرى السيدة عائشة بحى الخليفة بين الشركات المتخصصة والرائدة في تلك الأعمال يوم الأحد الموافق 18 يناير 2026 بمقر نادي شرطة القاهرة بعابدين، لاختيار أفضل الشركات القادرة على فك الكوبرى بطريقة آمنة، وفقًا لكراسة الشروط الموجودة بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالدولة لم تغفل يومًا عن البحث عن حلول جذرية للمشكلات التى يسببها كوبرى السيدة عائشة الذى تم بناؤه أوائل الثمانينيات ليربط بين طريق صلاح سالم ومنطقة سور مجرى العيون، ونظرًا لوجود ميل بالكوبري لجأ إليه المصمم بسبب الكتلة السكنية المجاورة والتي صعب التخلص منها لإقامة كوبري طبيعي وهو ما تسبب في كثرة الحوادث التى راح ضحيتها عدد كبير من الأرواح البريئة، حتى أصبح الكوبرى يعرف "بكوبرى الموت"، وقد تم عمل إصلاحات لتدعيم القواعد ، والأعمدة ، والكمرات ، والأسوار ، والفواصل عدة مرات ، لكنها لم تقض على مشكلة الكوبرى.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن قرار فك وإزالة الكوبرى يأتى حرصًا على أمن وسلامة المواطنين خاصة مع توافر البديل ممثلًا فى محور صلاح سالم البديل ، الذى أقامته الدولة ضمن جهودها فى تطوير شبكة الطرق فى الجمهورية بصفة عامة، وفى القاهرة بصفة خاصة، ليكون بديل لكوبرى السيدة عائشة آمن على حياة المواطنين، ويحقق فى الوقت نفسه السيولة المرورية المطلوبة.

محافظ القاهرة القاهرة مجرى العيون

