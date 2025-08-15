قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وائل عبد العزيز: خروج أختي ياسمين من المستشفى أسعد لحظة عشتها .. وشوجر دادي مفاجأة .. والزهد حياتي حاليا |حوار
ترامب يلمّح لقمة ثانية مع بوتين وزيلينسكي بمشاركة أوروبية محتملة
من القاهرة.. فصائل فلسطين تدعو لوحدة وطنية عاجلة لوقف العدوان ومواجهة التهويد
فتح: تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن شرقي القدس تحمل خطورة بالغة
الغرف التجارية: تصدير المانجو المصرية لـ 50 دولة.. والعدد يتزايد
خالد الغندور: عبد الله السعيد يُبعد ناصر ماهر عن "مركز 10" في الزمالك
النبراوي يشدد على معايير القيد بنقابة المهندسين.. ويؤكد: جودة المهنة مبدأ واضح
عاكسوا ثلاث فتيات.. حبس المتهمين في حادث طريق الواحات
تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول الكاملة
تشكيلة منتجات آبل 2025.. ما الذي سيتم إطلاقه قريبا؟
خالد الغندور يكشف تفاصيل اقتراب عودة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية
عبير الشربيني متحدثا رسميا باسم وزارة البترول والثروة المعدنية
فتح: تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن شرقي القدس تحمل خطورة بالغة

محمد البدوي

قال الدكتور ماهر النمورة المتحدث باسم حركة فتح إنه يتم النظر بخطورة بالغة تجاه تصريحات وزير المالية الإسرائيلى والذي يتحدث بدعم ومساندة من رئيس حكومة اليمين بنيامين نتنياهو، والذي يؤكد أن هناك نوايا لتوسيع المستوطنات على حساب الشعب الفلسطيني، والتي تمتمد من شرقي القدس وإقامة منطقة صناعية في هذه المنطقة.

مخرجات مؤتمر حل الدولتين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «Ten» أن تلك التصريحات تأتي في الظروف التي يستعد العالم فيها في التوصل إلى حل الدولتين من خلال مخرجات مؤتمر حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك بدعوة عربية سعودية وفرنسا، وتزامن مع كم الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية.

وأشار إلى أن تلك التصريحات الآن في هذه الظروف تؤكد بأن هذه الحرب مستمرة ومتوازنة مع حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

