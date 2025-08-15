فتح: تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن شرقي القدس تحمل خطورة بالغة

قال الدكتور ماهر النمورة المتحدث باسم حركة فتح إنه يتم النظر بخطورة بالغة تجاه تصريحات وزير المالية الإسرائيلى والذي يتحدث بدعم ومساندة من رئيس حكومة اليمين بنيامين نتنياهو، والذي يؤكد أن هناك نوايا لتوسيع المستوطنات على حساب الشعب الفلسطيني، والتي تمتمد من شرقي القدس وإقامة منطقة صناعية في هذه المنطقة.

مخرجات مؤتمر حل الدولتين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «Ten» أن تلك التصريحات تأتي في الظروف التي يستعد العالم فيها في التوصل إلى حل الدولتين من خلال مخرجات مؤتمر حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك بدعوة عربية سعودية وفرنسا، وتزامن مع كم الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية.

وأشار إلى أن تلك التصريحات الآن في هذه الظروف تؤكد بأن هذه الحرب مستمرة ومتوازنة مع حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.