خبير علاقات دولية: الإخوان أداة لتنفيذ المشاريع العدائية ضد مصر والعرب

قال الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، إن جماعة الإخوان دائمًا ما تتحرك في خدمة أي مشروع عدائي يستهدف الدولة المصرية، مؤكدًا أن تاريخها يثبت ارتباطها بأجندات خارجية تخدم الصهيونية العالمية، على حساب المصالح الوطنية.



وعلق العزبي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي التي قال فيها إنه قبل تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، يجب إجراء مراجعة داخلية للتأكد من صحة التصنيف، معتبرًا ذلك مناورة سياسية هدفها إطالة أمد دور الجماعة في تقسيم الدول العربية، وتسهيل تسليمها للصهيونية العالمية ضمن مخطط "إسرائيل الكبرى"

وأوضح العزبي أن الولايات المتحدة حين تريد تصنيف أي جهة كإرهابية تفعل ذلك دون النظر إلى القوانين، لكنها هذه المرة تتذرع بالإجراءات القانونية، رغم امتلاكها كمًا هائلًا من التقارير الاستخباراتية التي تثبت خطورة الجماعة على الأمن القومي في مختلف دول العالم.



وأشار إلى أن واشنطن قد تكتفي بإدراج حركة حماس على قوائم الإرهاب كونها فرعًا من جماعة الإخوان، ولأنها تعادي إسرائيل، مؤكدًا أن السياسة الأمريكية تميل لتصنيف أي جهة معادية لإسرائيل أو الدول العربية المستهدفة ضمن هذا الإطار.



وكشف العزبي أن مشروع تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية عُرض على الكونجرس الأمريكي عام 2017، لكنه لم يُقر، معتبرًا أن مثل هذه التصريحات الأمريكية ما هي إلا فقاعات سياسية تُستخدم للضغط على جماعات أو أطراف محددة، بغرض تنفيذ أجندات تخدم مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.