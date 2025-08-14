قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علاء زينهم: اشتغلت سواق تاكسي .. وعادل إمام كان يفتخر بي
الخط الثالث يعلن زيادة رحلات المترو في يوم مباراة الأهلي وفاركو
قرار عاجل ضد عصابة الأطفال بالجيزة
بيراميدز يقفز للمركز الرابع بالدوري بعد الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف
5 سيارات يابانية 2025 بسعر الصيني
الشاهد الأول في قضية سارة خليفة يكشف مفاجأة .. مستندات
مروان حمدي يسجل الهدف الأول لـ بيراميدز في مرمى الإسماعيلي بالدوري
كليات ومعاهد تقبل من 50% علمي.. موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025
كبار رجال الدولة ووزراء في عزاء علي المصيلحي | صور
سكاي سبورتس تختار محمد صلاح على عرش أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي
المصري يتقدم على طلائع الجيش بهدف صلاح محسن في الشوط الأول
ورود وقبلات وأحضان.. مواقف محرجة ورطت المطربين مع المعجبين.. آخرهم راغب علامة وتامر حسني
خبير علاقات دولية: الإخوان أداة لتنفيذ المشاريع العدائية ضد مصر والعرب

الدكتور محمد العزبي خبير العلاقات الدولية
الدكتور محمد العزبي خبير العلاقات الدولية
علي مكي

قال الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، إن جماعة الإخوان دائمًا ما تتحرك في خدمة أي مشروع عدائي يستهدف الدولة المصرية، مؤكدًا أن تاريخها يثبت ارتباطها بأجندات خارجية تخدم الصهيونية العالمية، على حساب المصالح الوطنية.


وعلق العزبي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي التي قال فيها إنه قبل تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، يجب إجراء مراجعة داخلية للتأكد من صحة التصنيف، معتبرًا ذلك مناورة سياسية هدفها إطالة أمد دور الجماعة في تقسيم الدول العربية، وتسهيل تسليمها للصهيونية العالمية ضمن مخطط "إسرائيل الكبرى"

وأوضح العزبي أن الولايات المتحدة حين تريد تصنيف أي جهة كإرهابية تفعل ذلك دون النظر إلى القوانين، لكنها هذه المرة تتذرع بالإجراءات القانونية، رغم امتلاكها كمًا هائلًا من التقارير الاستخباراتية التي تثبت خطورة الجماعة على الأمن القومي في مختلف دول العالم.


وأشار إلى أن واشنطن قد تكتفي بإدراج حركة حماس على قوائم الإرهاب كونها فرعًا من جماعة الإخوان، ولأنها تعادي إسرائيل، مؤكدًا أن السياسة الأمريكية تميل لتصنيف أي جهة معادية لإسرائيل أو الدول العربية المستهدفة ضمن هذا الإطار.


وكشف العزبي أن مشروع تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية عُرض على الكونجرس الأمريكي عام 2017، لكنه لم يُقر، معتبرًا أن مثل هذه التصريحات الأمريكية ما هي إلا فقاعات سياسية تُستخدم للضغط على جماعات أو أطراف محددة، بغرض تنفيذ أجندات تخدم مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

ورود وقبلات وأحضان.. مواقف محرجة ورطت المطربين مع المعجبين.. آخرهم راغب علامة وتامر حسني

مواقف المطربين المحرجة
6 أسئلة لكشف الحالة النفسية للأطفال والمراهقين بسهولة.. ما هي؟

كيف تكشف بأن طفلك يعاني من الأكتئاب؟
مخاطر شديدة.. جمال شعبان يحذر من تناول أسبرين الأطفال بعد سن الأربعين

مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين
طلاق مع إيقاف التنفيذ| حبر جاف على وثائق انفصال واهية للفنانين من نسج خيال مؤلفيها

حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن
محمد عادل فتحي

رسالة خاصة من المشرف على الكرة بالمقاولون لرؤساء الأندية والمدربين .. شاهد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رقمنة ومواقع عالمي لإذاعة القرآن.. 7 توجيهات رئاسية عاجلة لحماية تراث الإذاعة والتلفزيون المصري

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

