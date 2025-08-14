قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5 سيارات يابانية 2025 بسعر الصيني
الشاهد الأول في قضية سارة خليفة يكشف مفاجأة .. مستندات
مروان حمدي يسجل الهدف الأول لـ بيراميدز في مرمى الإسماعيلي بالدوري
كليات ومعاهد تقبل من 50% علمي.. موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025
كبار رجال الدولة ووزراء في عزاء علي المصيلحي | صور
سكاي سبورتس تختار محمد صلاح على عرش أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي
المصري يتقدم على طلائع الجيش بهدف صلاح محسن في الشوط الأول
ورود وقبلات وأحضان.. مواقف محرجة ورطت المطربين مع المعجبين.. آخرهم راغب علامة وتامر حسني
قبل صرفها غدا .. حقيقة وقف المعاشات للأطباء أرباب السبعين عامًا
رئيس الغرفة التجارية يكشف مفاجأة سارة للمواطنين : خفض أسعار 15 سلعة بينها اللحوم والدواجن
20 % .. التعليم تعلن موعد التطبيق الفعلي لأعمال السنة بالصف الثالث الإعدادي
هوا دا اللي حصل | أول تعليق من ليلى علوي بعد تعرضها لحادث سير
توك شو

محمد موسى يكشف التنسيق الصهيو-إخواني لإشعال الفتن في مصر

محمد موسى
محمد موسى
علي مكي

كشف الإعلامي محمد موسى عن وجود تنسيق واضح بين الكيان الصهيوني وجماعة الإخوان الإرهابية بهدف لزعزعة الاستقرار داخل مصر، لافتا إلى أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الأخيرة حول "إسرائيل الكبرى" لم تكن مجرد حديث سياسي، بل إعلان حرب على الأمة العربية، تزامن معه تحرك فوري من الإخوان لترويج الشائعات وبث الأكاذيب في الشارع المصري.


وأشار محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم،  إلى أن العلاقة بين الطرفين تقوم على توزيع الأدوار؛ فنتنياهو يشعل النار بخطاباته الاستفزازية، بينما تتولى الإخوان تأجيج الأوضاع داخليًا، مستغلين خطاب الدين كغطاء لخدمة أهداف صهيونية واضحة. 


وشدد محمد موسى على أن هذا التحالف الخفي يهدف لإضعاف مصر وإرباك شعبها، تمهيدًا لفتح الطريق أمام تنفيذ أطماع الاحتلال في المنطقة.


وأكد موسى أن مواجهة هذا المخطط تتطلب وعيًا شعبيًا قويًا، ومجابهة حقيقية لكل من يعبث بأمن واستقرار الوطن، سواء من أعداء الخارج أو خونة الداخل.

محمد موسى خط أحمر الاخوان

