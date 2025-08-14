محمد موسى يكشف التنسيق الصهيو-إخواني لإشعال الفتن في مصر

كشف الإعلامي محمد موسى عن وجود تنسيق واضح بين الكيان الصهيوني وجماعة الإخوان الإرهابية بهدف لزعزعة الاستقرار داخل مصر، لافتا إلى أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الأخيرة حول "إسرائيل الكبرى" لم تكن مجرد حديث سياسي، بل إعلان حرب على الأمة العربية، تزامن معه تحرك فوري من الإخوان لترويج الشائعات وبث الأكاذيب في الشارع المصري.



وأشار محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إلى أن العلاقة بين الطرفين تقوم على توزيع الأدوار؛ فنتنياهو يشعل النار بخطاباته الاستفزازية، بينما تتولى الإخوان تأجيج الأوضاع داخليًا، مستغلين خطاب الدين كغطاء لخدمة أهداف صهيونية واضحة.



وشدد محمد موسى على أن هذا التحالف الخفي يهدف لإضعاف مصر وإرباك شعبها، تمهيدًا لفتح الطريق أمام تنفيذ أطماع الاحتلال في المنطقة.



وأكد موسى أن مواجهة هذا المخطط تتطلب وعيًا شعبيًا قويًا، ومجابهة حقيقية لكل من يعبث بأمن واستقرار الوطن، سواء من أعداء الخارج أو خونة الداخل.