الوطنية للانتخابات: الهيئة وحدها المختصة بإعلان نتائج انتخابات الشيوخ.. وأحمد موسى يكشف تفاصيل خطة إسرائيلية لاحتلال غزة| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة على مدار الساعات الأخيرة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.



أشرف زكي: محمد صبحي حالته مستقرة.. والإجهاد سبب وعكته الصحية

كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، آخر مستجدات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي عقب تعرضه لوعكة صحية .



الوطنية للانتخابات: الهيئة وحدها المختصة بإعلان نتائج انتخابات الشيوخ

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، أنه سيتم إعلان الحصر العددي فقط بعد فرز الأصوات في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ولن يتم الإعلان عن نتائج.



رئيس الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل

أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم الإعداد بشكل جيد لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 وتم مواكبة التطور الرقمي وتوظيفه في المنظومة الانتخابية .

الهدف مصر.. أحمد موسى يكشف تفاصيل خطة إسرائيلية لاحتلال غزة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مجلس الوزراء الإسرائيلي قد اتخذ قرارًا باحتلال كامل قطاع غزة، بموافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن إسرائيل كانت قد انسحبت من القطاع عام 2005، وتولت السلطة الفلسطينية حينها إدارة المعابر وعلى رأسها معبر رفح.

أحمد موسى: دول وقنوات ومنصات تقوم بحملات ممنهجة لاستهداف الدولة

يقدم الإعلامي أحمد موسى بث مباشر في حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي على فضائية صدى البلد.



الهلال الأحمر المصري: تم الدفع بما يقرب من 95 ألف سلة غذائية لأشقاء في غزة

أكدت آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أنه هناك خلية نحل تعمل ليل نهار في الهلال الاحمر من اجل إيصال المساعدات لقطاع غزة .



الأمين العام لحزب الله: إسرائيل انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار وخرقته آلاف المرات

أكد الأمين العام لحزب الله، أن إسرائيل انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار وخرقته آلاف المرات، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



الأمم المتحدة: إسرائيل تغلق المعابر.. واستخدام التجويع كسلاح جريمة حرب

أكد ثمين الخيطان، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن المفوض السامي لحقوق الإنسان مستمر في مطالبة الدول المؤثرة على إسرائيل بممارسة ضغوط عاجلة لحملها على الالتزام بواجباتها القانونية كقوة احتلال، مشيرًا إلى ضرورة ضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنتظم، وعدم تعريض المدنيين لمصائد الموت الإسرائيلية.



الحكومة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف تفشي المجاعة بغزة

طالبت الحكومة الفلسطينية، المجتمع الدولي بتفعيل كل أدوات الضغط لوقف تفشي المجاعة بغزة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

ضابط بجيش الاحتلال في رسالة مسربة: نخوض حرب غزة بدون هدف حقيقي

أكد ضابط بجيش الاحتلال في رسالة مسربة، أنه هناك غياب واضح للهدف الحقيقي في حرب غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .