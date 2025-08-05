الوطنية للانتخابات: الهيئة وحدها المختصة بإعلان نتائج انتخابات الشيوخ

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، أنه سيتم إعلان الحصر العددي فقط بعد فرز الأصوات في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ولن يتم الإعلان عن نتائج.



وقال أحمد بنداري في كلمته في مؤتمر صحفي له، :" الهيئة الوطنية اللانتخابات وحدها المختصة بإعلان النتائج في انتخابات الشيوخ ".



وتابع احمد بنداري:" اللجان الانتخابية ستعلن الحصر العددي فقط والوطنية للانتخابات وحدها المختصة بإعلان النتائج ".

أكد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر الصحفي الثاني، والذي تواصل خلاله مع رؤساء اللجان العامة والفرعية، لمتابعة سير العملية الانتخابية، وتوافد المواطنون على اللجان الانتخابية، وعملية التصويت بعد انتهاء ساعة الراحة باليوم الثاني والأخير من الاقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، أن دور مندوبى المرشح ينتهي بعد غلق اللجان، المندوب ليس له حق فى الحصول على الحصر العددي، ويحصل عليه كل من حرر له توكيل رسمي في الشهر العقاري، وفقًا للقانون، لافتا إلى عدم إعلان نتائج من اللجان الفرعية والعامة، حيث إن الجهة المنوط بها إعلان النتائج هو رئيس الهيئة ومجلس إدارتها فقط.