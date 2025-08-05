انتخابات الشيوخ.. الوطنية للانتخابات: بدء غلق اللجان وفرز الأصوات

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يتم الآن البدء في غلق اللجان الانتخابية في انتخابات الشيوخ وبدء فرز الأصوات .



وقال أحمد بنداري في كلمته في مؤتمر صحفي له، :" مستمرون في متابعة فرز الأصوات ومتابعة الحصر العددي في اللجان الفرعية ".



وتابع احمد بنداري:" جاري العمل في اللجان الانتخابية التي يتواجد في محيطها ناخبين ".



وفيوقت سابق، أكد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر الصحفي الثاني، والذي تواصل خلاله مع رؤساء اللجان العامة والفرعية، لمتابعة سير العملية الانتخابية، وتوافد المواطنون على اللجان الانتخابية، وعملية التصويت بعد انتهاء ساعة الراحة باليوم الثاني والأخير من الاقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، أن دور مندوبى المرشح ينتهي بعد غلق اللجان، المندوب ليس له حق فى الحصول على الحصر العددي، ويحصل عليه كل من حرر له توكيل رسمي في الشهر العقاري، وفقًا للقانون، لافتا إلى عدم إعلان نتائج من اللجان الفرعية والعامة، حيث إن الجهة المنوط بها إعلان النتائج هو رئيس الهيئة ومجلس إدارتها فقط.