رئيس الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل

أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم الإعداد بشكل جيد لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 وتم مواكبة التطور الرقمي وتوظيفه في المنظومة الانتخابية .

قال حازم بدوي في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم "، :" كان هناك اهتمام من الهيئة بإجراء برامج توعية وتثقيف للناخبين لنشر الوعي الانتخابي ".



وتابع حازم بدوي :"اللجان الفرعية تستمر في تمكين الناخبين المتواجدين داخل محيط اللجنة الانتخابية حتى آخر ناخب ثم تبدأ إجراءات فرز الاصوات ".



وأكمل حازم بدوي :" رئيس اللجنة الفرعية يعلن الحصر العددي باللجنة الفرعية ثم يسلم اللجنة العامة أصوات اللجنة الفرعية "، مضيفا:" إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء المقبل 12 أغسطس ".



ولفت حازم بدوي :" العملية الانتخابية تتم بشكل حضاري شهد به المتابع الدولي لها"، مضيفا:" لا يوجد فوز بالتزكية في الانتخابات النيابية والقائمة كي تفوز لابد ان تحصل على 5 % من أصوات الناخبين".

وتابع حازم بدوي :" شهدنا إقبال جيد في انتخابات مجلس الشيوخ مقارنة بانتخابات مجلس الشيوخ السابقة ".

وعن مدى إمكانية تواجد تصويت إلكتروني في المستقبل، قال :" إحنا في طريقنا له لكنه بحاجة إلى بنية تحتية وثقافة معينة ونتمنى أن نصل له ".