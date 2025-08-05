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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يشيد بتواجد الفرق الطبية بمحيط لجان انتخابات مجلس الشيوخ

انتخاباب مجلس الشيوخ
انتخاباب مجلس الشيوخ
محمد عبد الفتاح

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بخطة التأمين الطبى التى أطلقها فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالتعاون مع مديرية الصحة لتأمين الناخبين صحياً ودعم المشاركة المجتمعية فى الإستحقاقات الوطنية ، ومن بينها إنتخابات مجلس الشيوخ ، مع الدفع بالفرق الطبية للعمل كنقاط طبية ثابتة ومتنقلة للمتابعة الصحية اللحظية للناخبين طوال فترة الإقتراع ، خاصة لفئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ، فضلاً عن  تواجد  فرق مبادرة ١٠٠ يوم صحة أمام المقرات الانتخابية ضمن خطة التأمين الطبى .

وأكد المحافظ على التنسيق الكامل بين أجهزة المحافظة المختلفة لمتابعة سير العملية الإنتخابية من الناحية الصحية، والتعامل السريع مع أى أحداث طارئة لتقديم الدعم الطبى الكامل بما يضمن توفير بيئة آمنة لجميع المواطنين خلال ممارسة حقهم الدستورى .

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية أطلقت مبادرة " إنتخب وأطمئن" لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين فى محيط وأمام مقار اللجان الإنتخابية من خلال نشر 70 فريق طبى موزعين على مختلف مراكز محافظة أسوان وذلك لضمان تقديم خدمات طبية فورية للناخبين والعاملين باللجان حيث تعمل تلك الفرق الطبية المتحركة على تقديم خدمات الفرز وتقديم الإسعافات الأولية والمتابعة الصحية اللحظية للناخبين وخاصة كبار السن والحالات الأولى بالرعاية .

مجلس الشيوخ

فيما قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بمتابعة الأجواء الإنتخابية لإقبال المواطنين على اللجان للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثانى لإنتخابات مجلس الشيوخ وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة .

ولفت إلى أنه يتم بالتوازى توفير مقاعد الإنتظار ، والكراسى المتحركة لذوى الهمم وكبار السن ، فضلاً عن توفير المظلات ومبرادات المياه والمراوح والأثاث والفراشة وتنفيذ أعمال النظافة العامة لخلق أجواء جمالية وحضارية أمام اللجان الإنتخابية التى تضم 190 لجنة داخل 189 مركز إنتخابى و 8 لجان عامة لإستقبال مليون و 116 ألف ، و 756 ناخب وناخبة .

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