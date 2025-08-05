محافظ أسوان: توفير كافة سبل الراحة للمواطنين داخل اللجان

قال اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إن المحافظة جهزت اللجان بكافة سبل الراحة، كما وفرت المحافظة كافة احتياجات ذوي الهمم وكبار السن.

وأضاف خلال حواره على القناة الأولى، أن هناك متابعة على مدار الساعة من خلال مركز العمليات بالمحافظة، مؤكدا على أن جميع اللجان تعمل بكفاءة عالية وجاهزة لاستقبال المواطنين.

وتخوض القائمة الوطنية من أجل مصر انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمفردها، ووفقا للقانون مجلس الشيوخ فهي تحتاج إلى 5% من أصوات الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.

على المستوى الفردي، يبلغ إجمالي عدد المترشحين ( 424) مترشحا، منهم ( 183 ) مرشحاً مستقلاً، و ( 241 ) مرشحاً عن الأحزاب السياسية.