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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ

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محمد عبد الفتاح

قبل لحظات قليلة من ختام العرس الديمقراطى وإغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان سير العملية الانتخابية عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتواجدة أمام اللجان بكافة المراكز والمدن.

جاء ذلك فى حضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، واللواء أحمد موسى المشرف على مركز السيطرة .

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بالوعى والحس الوطنى لدى المواطن الأسوانى ، وهو الذى تجسد فى الإقبال الكبير على اللجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم فى هذا الحق الدستورى ، وخاصة خلال الفترة المسائية .

وأكد المحافظ أنه تم التنسيق مع المستشار إيهاب خلف الله رئيس محكمة أسوان الإبتدائية لاستمرار فتح اللجان الإنتخابية بعد مواعيد الغلق المحددة فى تمام الساعة التاسعة مساء وذلك فى حال زيادة التوافد عليها لإتاحة الفرصة الكاملة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الإقتراع لإختيار من يمثلهم بكل حرية وشفافية ليكون خير سفير لنقل نبض الشارع وهموم وأحلام وطموحات المواطنين لمسئولى الدولة لتلبيتها بالشكل المطلوب .

 مجلس الشيوخ 

وفى مشاهد مضيئة تشهدها لجان انتخابات مجلس الشيوخ بأسوان ، شهدت لجنة الإدارة الزراعية بمدينة كوم أمبو تواجد سيدة أسوانية أمام اللجنة ، حاملة علم مصر ومرددة "تحيا مصر" أثناء الإدلاء بصوتها.

وشهدت لجنة الإدارة الزراعية توافدا كثيفا من المواطنين مساء اليوم الثلاثاء، حيث حرص الأهالي على المشاركة في الانتخابات، مؤكدين أهمية ممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم داخل مجلس الشيوخ. ويمثل هذا التفاعل الشعبي مؤشرا على ارتفاع وعي الناخبين في محافظة أسوان بأهمية المشاركة في تأكيد المبادئ الديمقراطية وتعزيز دور مؤسسات الدولة التشريعية.

جاء ذلك بالتزامن مع انتظام العملية الانتخابية داخل 190 لجنة فرعية موزعة على 189 مركزا انتخابيا بمختلف مدن ومراكز المحافظة، تحت إشراف 8 لجان عامة، حيث يحق التصويت لنحو مليون و112 ألف و613 ناخبا وناخبة.

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