رئيس حزب شعب مصر يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ ويؤكد: المشاركة واجب وطني أصيل

أدلى المستشار أشرف المقدم، رئيس حزب شعب مصر، بصوته اليوم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك داخل لجنته الانتخابية، بالجيزة.

وأكد المقدم، عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل مواطن حريص على مستقبل بلاده، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ يمثل أحد ركائز دعم الحياة السياسية والتشريعية في مصر، ويعزز من مسيرة الإصلاح والتنمية.

وأضاف رئيس حزب شعب مصر أن العملية الانتخابية تسير بانضباط، مشيدًا بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات في توفير التسهيلات اللازمة لضمان ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري .

وشدد المقدم على أن لكل ناخب الحق الكامل في اختيار من يراه جديرًا بتمثيله والتعبير عن تطلعاته تحت قبة المجلس، داعيًا جموع المواطنين إلى النزول والمشاركة، والاستعداد لانتخابات مجلس النواب بكافة دوائره أملا بأن تظهر بوضوح التعددية الحزبية وتكون المنافسة عنوانا للانتخابات.

وأكد رئيس حزب شعب مصر أن إطلاق الحزب القائمه الشعبية من متطلبات المرحلة ودعوة مخلصة لدعم الدولة وتأكيدا على المشاركة الحقيقية لتصب في مصلحة الوطن والمواطن، مؤكدا أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات هي رسالة واضحة للعالم على تلاحم الشعب المصري وإصراره على استكمال مسيرة البناء والتنمية.