الهيئة الوطنية: انتخابات الشيوخ تدل على زيادة الوعي لدى المواطنين

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للإنتخابات، أن هناك كثافات في بعض اللجان داخل المحافظات، مشيرا إلى أنه تم الدفع ببطاقات إقتراع إضافية في تلك اللجان، خاصة في محافظات سوهاج والمنيا وأسيوط وغيرها من المحافظات.

قال أحمد بنداري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “برلمان الوطن”، عبر فضائية “المحور”، أن إنتخابات مجلس الشيوخ خلال هذا العام بها إقبال كبير، وهو ما يدل على وعي الناخب المصري، مؤكدا أنه نلتزم بقرارات الهيئة الوطنية للإنتخابات، ولن يكون هناك مد في التصويت.

وتابع مدير الجهاز التنفيذي للهئة الوطنية للإنتخابات، أن العملية الإنتخابية تنم عن زيادة الوعي لدى المواطن المصري، مؤكدا أنه واجهنا مشكلات في بعض اللجان منها أن بطاقة الرقم القومي منتهية لبعض الناخبين، ولكنا تعاملنا مع الوضع، وتمكين أي مواطن للأدلاء بصوته.