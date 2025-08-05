تطورات الحالة الصحية لموظف حدث له إعياء خلال انتخابات مجلس الشيوخ

أكد محمد قمرة رئيس لجمة متابعة محافظة دمياط، أنه لدينا دائرة واحدة، مشيرا إلى أن الانتخابات سارت أمس بسهولة ويسر ولا توجد أي مشاكل أو معوقات، والإقبال كان متميز من الناخبين حتى أنه دعمنا بعض اللجان بالأوراقق الانتخابية ويتم التواصل بصفة دورية مع رئيس اللجنة العامة ورؤساء اللجان الفرعية.

وقال محمد قمرة، خلال كلمته عبر الفيديو كونفرانس، للهيئة الوطنية للإنتخابات، أن الجهات المعاونة تساعدنا لاجراء الانتخابات، في جو من الديموقراطية.

وتابع عبد الناصر تايب رئيس لجنة المتابعة بمحافظة سوهاج، أن هناك موظف في لجنة بمركز سوهاج حدث له اعياء شديد وتم نقله لمستشفى سوهاج العام تحت العناية، إضافة إلى أن هناك زميل بأحدى اللجان، وتم نقله لمستشفى دار السلام والاطمئنان عليه وتم نقله لسوهاج لاستكمال الرعاية الصحية.

وأشار عبد الناصر تايب إلى أنه لا يوجد أي شكاوي في إجراء العملية الانتخابية.