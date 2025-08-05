الهلال الأحمر المصري: تم الدفع بما يقرب من 95 ألف سلة غذائية لأشقاء في غزة

أكدت آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أنه هناك خلية نحل تعمل ليل نهار في الهلال الاحمر من اجل إيصال المساعدات لقطاع غزة .



وقالت آمال إمام في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم "، :" نسعى لإيصال المساعدات بالشكل الذي يضمن أن تصل لأيدي الأشقاء الفلسطينيين".

وتابعت آمال إمام :" لدينا مبادرة لقمة هنية من مصر إلى غزة كجزء من قوافل زاد العزة وبدأنا في صباح يوم الأحد الماضي ".

وأكملت آمال إمام :" المتطوعين في الهلال الاحمر يقومون بإعداد الخبز الطازج وإيصاله للأشقاء في قطاع غزة ضمن المساعدات ".

ولفتت آمال إمام :" أمس تم الدفع بما يقرب من 95 ألف سلة غذائية للأشقاء في غزة وهذه السلال تقضي احتياجات ما يقرب من نصف مليون شخص في غزة ".