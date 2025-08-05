خبير علاقات دولية: موقف مصر ثابت وراسخ فى دعم القضية الفلسطينية

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن موقف مصر ثابت وراسخ فى دعم القضية الفلسطينية على كافة المسارات؛ الإنسانية عبر إدخال المساعدات، والأمنية عبر العمل على وقف إطلاق النار، والسياسية بدعم حل الدولتين.

وقال أحمد سيد أحمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن هناك محاولات فاشلة لتشويه الدور المصرى، مما يمنح إسرائيل غطاء سياسي وإعلامي، وتسمح لها بأن "تنصل يديها" من مسؤوليتها المباشرة عن المجاعة والأزمة الإنسانية الكارثية فى غزة.

وتابع خبير العلاقات الدولية، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الأوضاع فى غزة جاءت لتكشف زيف الادعاءات وتضع حدا للحملات المشبوهة التى تحاول إلقاء اللوم على مصر فيما يتعلق بمعبر رفح.

وأشار أحمد سيد أحمد إلى أن مصر قدمت أكثر من 80% من المساعدات التى دخلت القطاع، وما زالت آلاف الشاحنات تنتظر على الجانب المصري.