وزير خارجية الأردن: على إسرائيل فتح المعابر.. وإقامة الدولة الفلسطينية سبيل السلام العادل

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن على إسرائيل فتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأضاف الصفدي: أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل في المنطقة.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنه على إسرائيل أن تفتح المعابر وتسمح للمساعدات بالدخول إلى غزة.

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: “إسرائيل تستخدم الجوع كسلاح حرب في غزة”.

وأضاف المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "يجب محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عما يحدث في غزة".