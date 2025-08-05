حكومة الاحتلال تستدعي سفير بولندا بعد اتهامها باستخدام "الجوع كسلاح" في غزة

استدعت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية السفير البولندي لدى تل أبيب، على خلفية تصريحات لرئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، اتهم فيها حكومة الاحتلال باستخدام الجوع كسلاح ضد سكان قطاع غزة.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية فقد جاء الاستدعاء بتوجيه من وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس.

وعبرت سلطات الاحتلال عن استيائها البالغ من التصريحات التي وصفها بـ"غير المسؤولة"، وفق ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية.

وزعمت خارجية الاحتلال أن "إسرائيل تتيح إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بما يتماشى مع القانون الدولي"، واعتبرت أن التصريحات البولندية "تتجاهل الجهود الإسرائيلية المبذولة في هذا المجال".

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر بين تل أبيب ووارسو، في أعقاب سلسلة من التصريحات المتبادلة بشأن الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.

وكانت بولندا قد عبّرت مؤخراً عن انتقادات حادة للسياسة الإسرائيلية في غزة، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وزيادة المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين الفلسطينيين.