وزير خارجية جنوب أفريقيا: على دول العالم أن توقف الإبادة الإسرائيلية في غزة

أكد وزير خارجية جنوب أفريقيا، أن على دول العالم أن توقف الإبادة التي تمارسها إسرائيل في غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وقال وزير خارجية جنوب أفريقيا: “ندعو دول العالم للانضمام إلينا أمام محكمة العدل الدولية لوقف الإبادة الإسرائيلية في غزة”.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة النرويجية، اليوم الثلاثاء، أنها وجهت صندوق الثروة السيادي، الأكبر في أوروبا، بمراجعة محفظة استثماراته لضمان عدم توجيه أي استثمارات إلى شركات إسرائيلية يعتقد بأنها تساهم في الاحتلال المستمر للضفة الغربية أو تشارك بالحرب في قطاع غزة.

وقالت المفوضية الأوروبية إن الوضع في غزة لا يطاق والاتحاد الأوروبي يواصل الضغط على إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات.

فيما قال وزير المالية النرويجي إنه سيطلب اليوم إجراء مراجعة لاستثمارات صندوق التقاعد النرويجي في الشركات الإسرائيلية.