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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحكومة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف تفشي المجاعة بغزة

غزة
غزة
هاني حسين

طالبت الحكومة الفلسطينية، المجتمع الدولي بتفعيل كل أدوات الضغط لوقف تفشي المجاعة بغزة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، استدعت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية السفير البولندي لدى تل أبيب، على خلفية تصريحات لرئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، اتهم فيها حكومة الاحتلال باستخدام الجوع كسلاح ضد سكان قطاع غزة.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية فقد جاء الاستدعاء بتوجيه من وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس.

وعبرت سلطات الاحتلال عن استيائها البالغ من التصريحات التي وصفها بـ"غير المسئولة"، وفق ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية.
 

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