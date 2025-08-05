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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأمين العام لحزب الله: إسرائيل انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار وخرقته آلاف المرات

لبنان
لبنان
هاني حسين

أكد الأمين العام لحزب الله، أن إسرائيل انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار وخرقته آلاف المرات، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .


وقال الأمين العام لحزب الله: “أمريكا أتت بإملاءات لنزع قوة وقدرة لبنان والمقاومة”، مضيفا:" المبعوث الأمريكي طالب بنزع سلاح الحزب في 30 يوما".

وتابع: "الولايات المتحدة لا تعلم قدرتنا حتى تطلب منا تفكيك قدرات الحزب ".

وأكمل الأمين العام لحزب الله: "إذا أعادت إسرائيل شن حرب أوسع على لبنان فستسقط الصواريخ عليها".

وتابع الأمين العام لحزب الله: "نرفض تحديد جدول زمني لتسليم السلاح مع استمرار العدوان الإسرائيلي".

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