قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من القاهرة.. فصائل فلسطين تدعو لوحدة وطنية عاجلة لوقف العدوان ومواجهة التهويد
فتح: تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن شرقي القدس تحمل خطورة بالغة
وائل عبد العزيز: خروج أختي ياسمين من المستشفى أسعد لحظة عشتها .. وشوجر دادي مفاجأة .. والزهد حياتي حاليا |حوار
الغرف التجارية: تصدير المانجو المصرية لـ 50 دولة.. والعدد يتزايد
خالد الغندور: عبد الله السعيد يُبعد ناصر ماهر عن "مركز 10" في الزمالك
النبراوي يشدد على معايير القيد بنقابة المهندسين.. ويؤكد: جودة المهنة مبدأ واضح
عاكسوا ثلاث فتيات.. حبس المتهمين في حادث طريق الواحات
تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول الكاملة
تشكيلة منتجات آبل 2025.. ما الذي سيتم إطلاقه قريبا؟
خالد الغندور يكشف تفاصيل اقتراب عودة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية
عبير الشربيني متحدثا رسميا باسم وزارة البترول والثروة المعدنية
مصطفى محمد يخطف الأنظار في استعدادات نانت للموسم الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مستشار بالأمم المتحدة: تصريحات نتنياهو عن “إسرائيل الكبرى” إفلاس سياسي

المستشار محمد السيد فراج
المستشار محمد السيد فراج
القسم السياسي

قال المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن حلم “إسرائيل الكبرى” إفلاس سياسي يهدف إلى إثارة الجدل والبلبلة، خاصة في ظل حالة الاضطراب التي تشهدها المنطقة والتي تسعى إسرائيل إلى استغلالها لصالحها.

وأضاف فراج في تصريحات صحفية، أن تصريحات نتنياهو بشأن حلم “إسرائيل الكبرى” والسيطر على أجزاء من مصر والأردن ليست جديدة بل هي استمرار لمشروعات قديمة تعود إلى ما بعد حرب يونيو 1967، والتي شهدت احتلال إسرائيل لعدة أراضٍ واسعة، لافتا إلى أن نتنياهو يعيش حالياً في حالة من النشوة نتيجة الأحداث الأخيرة".

حلم اسرائيل الكبرى

وتابع: “أن هذه النشوة جاءت نتيجة لما وقع في السابع من أكتوبر وما تبعه من تراجع تهديدات متعددة تواجه إسرائيل، مثل حماس وحزب الله في لبنان، والفوضى التي عصفت بالنظام السوري، بالإضافة إلى التصعيدات المرتبطة بالحرب مع إيران.. هذه الأوضاع قد تعزز تطلعات نتنياهو بأن يُدخل اسمه في صفحات التاريخ كأحد القادة الكبار في إسرائيل، مثل ديفيد بن جوريون”.

وأشاد مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، بموقف مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية السعودية، التي اعتُبرت هذه التصريحات بمثابة تهديد واضح للأمن القومي العربي، ما يعكس الوعي المتزايد بأهمية الوضع الجيوسياسي الحساس الذي تمر به المنطقة.

ونوه بأن تصريحات نتنياهو تزامنت مع فترة من الاضطراب في المنطقة، واعتُبر هذا التوقيت بمثابة محاولة لاستغلال الفوضى لصالح السياسات الإسرائيلية، مشددا على أن المفاوضات السياسية الحالية لا تعكس رغبة حقيقية في السلام، بل هي مجرد وسيلة لكسب الوقت بهدف تنفيذ مخططات التهجير والتوسع على حساب الأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى.

واختتم بالتأكيد على أن ما سنشهده في المرحلة المقبلة هو مزيد من السياسات الممنهجة في دولة الاحتلال لمحاولة تصفية الدولة الفلسطينية ومزيد من الدمار داخل قطاع غزة، بالإضافة إلى استهدافات المدنيين وعرقلة المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن إسرائيل هي المسيطرة على تجويع المواطنين، وبالتالي سنكون أمام مشهد لا إنساني مرة أخرى.

تصريحات نتنياهو عن مصر

جدير بالذكر أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال إنه في مهمة «تاريخية» و«روحية»، مشددًا على تمسكه برؤية «إسرائيل الكبرى»، التي تشمل مناطق مخصصة لدولة فلسطينية مستقبلية.

ووفقًا لـ «تايمز أوف إسرائيل» فإن إسرائيل الكبرى، تشمل غزة والضفة، وأجزاء من الأردن ومصر.

ونوهت الصحيفة العبرية إلى أن مصطلح «إسرائيل الكبرى» برز بعد حرب الأيام الستة في يونيو 1967 للإشارة إلى إسرائيل والمناطق التي احتلتها القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة و«شبه جزيرة سيناء- قبل أن يحررها المصريون في نصر 6 أكتوبر 1973»، وهضبة الجولان المحتلة.

نتنياهو تصريحات نتنياهو حلم إسرائيل الكبرى الأمم المتحدة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا مساء يوم خميس.. موعد التوقيت الشتوي 2025

صورة أرشيفية لاعتماد لحادث بابو نيمة

تحويل 14 مصابا في حادث أتوبيس أبوزنيمة لمستشفيات الطور ورأس سدر وشرم الشيخ

قاعة أفراح

من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا

المولد النبوي الشريف - اجازه المولد النبوي

موعد المولد النبوي 2025 وتاريخ إجازة مولد النبي .. 3 أيام إجازات متتالية

وزير التربية والتعليم

بعد قليل .. قرار مهم من وزير التعليم

المولد النبوي ٢٠٢٥

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

9 درجات دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

9 درجات نزولًا دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

ترشيحاتنا

أحمد فؤ

أحمد فؤاد سليم يكشف كواليس ليلة حزينة عاشها في حرب أكتوبر

أحمد فؤاد سليم

أحمد فؤاد سليم عن مشاركته في حرب أكتوبر: كنا رايحين نحرر أرضنا

إبراهيم صلاح

إبراهيم صلاح: في آخر موسم لي كلاعب قررت أعد نفسي للتدريب

بالصور

وائل عبد العزيز: خروج أختي ياسمين من المستشفى أسعد لحظة عشتها .. وشوجر دادي مفاجأة .. والزهد حياتي حاليا |حوار

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي
وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي
وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

ورود وقبلات وأحضان.. مواقف محرجة ورطت المطربين مع المعجبين.. آخرهم راغب علامة وتامر حسني

مواقف المطربين المحرجة
مواقف المطربين المحرجة
مواقف المطربين المحرجة

6 أسئلة لكشف الحالة النفسية للأطفال والمراهقين بسهولة.. ما هي؟

كيف تكشف بأن طفلك يعاني من الأكتئاب؟
كيف تكشف بأن طفلك يعاني من الأكتئاب؟
كيف تكشف بأن طفلك يعاني من الأكتئاب؟

مخاطر شديدة.. جمال شعبان يحذر من تناول أسبرين الأطفال بعد سن الأربعين

مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين
مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين
مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين

فيديو

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

وائل عبد العزيز: خروج أختي ياسمين من المستشفى أسعد لحظة عشتها .. وشوجر دادي مفاجأة .. والزهد حياتي حاليا |حوار

محمد عادل فتحي

رسالة خاصة من المشرف على الكرة بالمقاولون لرؤساء الأندية والمدربين .. شاهد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رقمنة ومواقع عالمي لإذاعة القرآن.. 7 توجيهات رئاسية عاجلة لحماية تراث الإذاعة والتلفزيون المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد