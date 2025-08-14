الجيل الديمقراطي: تصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى" استفزاز خطير

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن أحلامه بإقامة ما يسميه بـ"إسرائيل الكبرى" تمثل استفزازًا خطيرًا، يكشف عن استغلاله لحالة الضعف والانقسام العربي، والتطبيع المتزايد من بعض الدول الخليجية والمغاربية مع الاحتلال، فضلًا عن الضوء الأخضر الممنوح له من الإدارة الأمريكية، ليواصل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.



وأشار الشهابي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن اقتصار الردود العربية الرسمية على مصر والأردن فقط شجع نتنياهو على التمادي في سياساته التوسعية، لافتًا إلى أن وزير ماليته أعلن في نفس الوقت عن بناء 3,400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.



وأوضح أن استمرار هذه الممارسات الإسرائيلية يجد دعمًا أمريكيًا كاملًا، سواء سياسيًا أو ماليًا، مشيرًا إلى وجود تمويل خليجي لدونالد ترامب، مما يزيد من قوة الشراكة الأمريكية-الإسرائيلية في تنفيذ المخططات العدوانية.



ودعا رئيس حزب الجيل الديمقراطي إلى موقف عربي موحد يضم الدول العربية المركزية، عبر عقد قمة طارئة تعلن صراحة أن إسرائيل تخلت عن السلام وعن مبادرة السلام العربية، وتؤكد أن هذه الأفعال ستواجه بوحدة عربية صلبة ومتماسكة.



وشدد الشهابي على أن موقفًا عربيًا متماسكًا بقيادة مصر سيكون قادرًا على إرباك نتنياهو، وإجبار الولايات المتحدة على التراجع عن شراكتها الكاملة في المشروع التوسعي الإسرائيلي.