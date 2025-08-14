قيادية بالمؤتمر: تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى استفزاز لمشاعر الشعوب العربية والإسلامية

أعربت المستشارة محبوبة شبكة، القيادية بحزب المؤتمر، عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للتصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدة أن هذه التصريحات تمثل استفزازًا واضحًا لمشاعر الشعوب العربية والإسلامية، وتتنافى مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وأكدت أن مثل هذه التصريحات من شأنها أن تزيد من حدة التوتر في المنطقة، وتعرقل أي مساعٍ جادة لتحقيق السلام العادل والشامل، مشيرة إلى أن المواقف الرسمية لحزب المؤتمر تنحاز دائمًا إلى دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض كل أشكال الاحتلال والاستيطان.

وحملت شبكة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه التصريحات، وما قد ينتج عنها من تصعيد أو زعزعة للاستقرار الإقليمي، مشددة على أن استمرار السياسات العدوانية والاعتداءات المتكررة لن يحقق الأمن أو الاستقرار، بل سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية ويقوّض أي جهود دولية لحل الصراع.

كما دعت المستشارة محبوبة شبكة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية إلى الاضطلاع بدورهم في حماية الشعب الفلسطيني، والعمل على وقف كافة الانتهاكات التي يتعرض لها، مؤكدة أن دعم حقوق الفلسطينيين واجب أخلاقي وإنساني قبل أن يكون التزامًا قانونيًا.

واختتمت بالتأكيد على أن السلام الحقيقي لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.