باشات: أوهام إسرائيل الكبرى مصيرها الفشل.. ومصر ثابتة في دعم الحقوق الفلسطينية

أكد حاتم باشات، عضو أمانة الدفاع والأمن القومي بحزب الجبهة الوطنية، أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حول ما يسميه "إسرائيل الكبرى" ليست سوى أوهام تهدف إلى استفزاز مشاعر العرب والفلسطينيين، مشددًا على أن هذه المخططات مصيرها الفشل أمام صمود الشعب الفلسطيني والموقف العربي الراسخ.

وأضاف باشات، في تصريحات صحفية اليوم، أن الأمن القومي المصري والعربي يرفض أي محاولات لفرض أمر واقع أو تغيير خرائط المنطقة، موضحًا أن التاريخ أثبت أن الشعوب التي تناضل من أجل أرضها وحقوقها تنتصر في النهاية مهما طال الزمن.

وأشار إلى أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ماضية في موقفها الثابت بدعم القضية الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن القاهرة لن تسمح بأي تهديد لاستقرار المنطقة أو مساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أو بأمنها القومي وسيادتها.

واختتم باشات تصريحه بالتأكيد على أن "إسرائيل الكبرى" وهم، يسعى نتنياهو إليه، لكن الواقع لن يسمح بتحقيقه، وأن السلام العادل والشامل هو الطريق الوحيد لضمان مستقبل آمن لجميع شعوب المنطقة.