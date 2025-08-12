أحمد الحمامصي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية: تعزيز الاستثمارات أبرز الأولويات تحت القبة

وجّه النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ 2025 عن حزب الجبهة الوطنية، الشكر والتقدير للمواطنين الذين شاركوا بكثافة في الانتخابات البرلمانية لمجلس الشيوخ ومنحوه ثقتهم، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس وعي الشعب وإيمانه بأهمية الدور التشريعي والرقابي للمجلس في دعم مسيرة الدولة نحو التنمية والاستقرار.

كما عبّر الحمامصي، عن امتنانه لقيادات حزب الجبهة الوطنية على دعمهم الكبير وثقتهم بترشيحه ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، مشيرًا إلى أن فلسفة الحزب نابعة من نبض الشارع المصري، حيث يضع المواطن واحتياجاته في مقدمة أولوياته، ويعمل على ترجمة هذه الرؤية إلى خطط وبرامج قابلة للتنفيذ.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ 2025، أن برنامجه الانتخابي يتضمن مجموعة من الملفات المهمة، أبرزها دعم برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز الاستثمارات التي تخلق فرص عمل للشباب، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد محركات النمو الاقتصادي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه سيحرص على التواصل المستمر مع المواطنين من خلال المكاتب البرلمانية واللقاءات الميدانية، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم والعمل على تبنيها داخل المجلس، بما يضمن أن تكون التشريعات والسياسات الصادرة معبرة عن أولويات الشارع.

وشدد الحمامصي، على أهمية الدور الذي يلعبه مجلس الشيوخ كبيت خبرة يقدم الرأي والمشورة في القضايا الوطنية الكبرى، مؤكدًا التزامه الكامل بالعمل على دعم مؤسسات الدولة ومساندة جهود القيادة السياسية في مواجهة التحديات، مؤكدا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود بين النواب والمواطنين لتحقيق التنمية الشاملة، والحفاظ على وحدة الصف الوطني في مواجهة أي تحديات.

يذكر أن أحمد الحمامصي كان مرشح حزب الجبهة الوطنية ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.