محافظ المنيا ونائب وزير الصحة يبحثان تطوير المنظومة الطبية

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، اجتماعًا موسعًا مع مديري المستشفيات والإدارات الصحية بالمحافظة، لبحث آليات تطوير المنظومة الطبية ورفع كفاءة المستشفيات، وذلك بحضور الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، والدكتور طارق نمير رئيس الإدارة المركزية لشؤون البيئة بالوزارة، والدكتور محمود عمر مدير مديرية الصحة، والدكتورة مروه إسماعيل وكيل مديرية الصحة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد المحافظ أن الصحة حق أساسي لكل مواطن، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود لضمان وصول الخدمة الطبية بجودة عالية إلى جميع قرى ومدن المحافظة، مع توفير بيئة عمل مناسبة للأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين، مؤكداً دعم المحافظة للقطاع الصحي بكافة الطرق لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمن الاجتماع استعراض تقارير الأداء ونتائج تقييم المستشفيات، وقياس كفاءة أقسام الطب الوقائي، ونسب مكافحة العدوى، ومستوى الالتزام بمعايير السلامة المهنية، إلى جانب مناقشة خطط تطوير البنية التحتية وصيانة الأجهزة والمعدات الطبية لضمان استمرارية الخدمة بأعلى جودة.

أوضح نائب وزير الصحة أن محافظة المنيا تحظى باهتمام خاص من الوزارة، مؤكداً أن الزيارات الميدانية والاجتماعات مع الفرق الطبية تستهدف رصد التحديات على أرض الواقع ووضع حلول عاجلة لها، مع دعم المستشفيات بكافة الإمكانيات اللازمة.

وقام محافظ المنيا ونائب وزير الصحة بتكريم الدكتورة ريهام عصام الدين، مدير مستشفى سمالوط النموذجي، والدكتور أحمد عمر، مدير مستشفى ملوي التخصصي، تقديراً لجهودهما المتميزة في تطوير الخدمات الطبية وتحقيق نتائج إيجابية جعلت المستشفيين نموذجين يُحتذى بهما في الأداء الطبي والإداري، كما قدم الشكر والتقدير للدكتورة نادية مكرم، وكيل وزارة الصحة السابق، على جهودها وتفانيها في العمل.

وعلى هامش زيارته للمحافظة، قام نائب وزير الصحة بجولة ميدانية لعدد من المستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة سير العمل والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.