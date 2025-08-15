قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حتى لو أمروك بمعصية الله لا تقطعهما.. حسام موافي: المعروف مع الوالدين واجب
حسام موافي: بر الوالدين كنز لا يُدرك إلا بعد فوات الأوان
رئيس الحكومة اللبنانية يرد على تصريحات نعيم قاسم بشأن الحرب الأهلية
استبعاد نجم الفريق .. موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري والقنوات الناقلة
أمرض خلق الله .. نجل سليمان عيد يحسم جدل تورط وفاء عامر في وفاة والده
أزهري: لا دليل بالقرآن أو السنة بوجود شهود كشرط للطلاق
هندسة97.3% وفني صحي لنظام 3سنوات 97.5% وتجارة93%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
سجله سيئ في المواعيد.. هل يصل بوتين في الموعد المحدد لقمة ألاسكا؟
فيديو | متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها أشرف فايق على المسرح
عبد العاطي يؤكد ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويدعو لضغط دولي لإنهاء سياسة التجويع
لحظة تاريخية تنتظر فريق من الهند في دوري أبطال آسيا
موعد مباراة الأهلي وفاركو .. والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا ونائب وزير الصحة يبحثان تطوير المنظومة الطبية

محافظ المنيا ونائب وزير الصحة
محافظ المنيا ونائب وزير الصحة
ايمن رياض

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، اجتماعًا موسعًا مع مديري المستشفيات والإدارات الصحية بالمحافظة، لبحث آليات تطوير المنظومة الطبية ورفع كفاءة المستشفيات، وذلك بحضور الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، والدكتور طارق نمير رئيس الإدارة المركزية لشؤون البيئة بالوزارة، والدكتور محمود عمر مدير مديرية الصحة، والدكتورة مروه إسماعيل وكيل مديرية الصحة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد المحافظ أن الصحة حق أساسي لكل مواطن، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود لضمان وصول الخدمة الطبية بجودة عالية إلى جميع قرى ومدن المحافظة، مع توفير بيئة عمل مناسبة للأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين، مؤكداً دعم المحافظة للقطاع الصحي بكافة الطرق لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمن الاجتماع استعراض تقارير الأداء ونتائج تقييم المستشفيات، وقياس كفاءة أقسام الطب الوقائي، ونسب مكافحة العدوى، ومستوى الالتزام بمعايير السلامة المهنية، إلى جانب مناقشة خطط تطوير البنية التحتية وصيانة الأجهزة والمعدات الطبية لضمان استمرارية الخدمة بأعلى جودة.

أوضح نائب وزير الصحة أن محافظة المنيا تحظى باهتمام خاص من الوزارة، مؤكداً أن الزيارات الميدانية والاجتماعات مع الفرق الطبية تستهدف رصد التحديات على أرض الواقع ووضع حلول عاجلة لها، مع دعم المستشفيات بكافة الإمكانيات اللازمة.

وقام محافظ المنيا ونائب وزير الصحة بتكريم الدكتورة ريهام عصام الدين، مدير مستشفى سمالوط النموذجي، والدكتور أحمد عمر، مدير مستشفى ملوي التخصصي، تقديراً لجهودهما المتميزة في تطوير الخدمات الطبية وتحقيق نتائج إيجابية جعلت المستشفيين نموذجين يُحتذى بهما في الأداء الطبي والإداري، كما قدم الشكر والتقدير للدكتورة نادية مكرم، وكيل وزارة الصحة السابق، على جهودها وتفانيها في العمل.

وعلى هامش زيارته للمحافظة، قام نائب وزير الصحة بجولة ميدانية لعدد من المستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة سير العمل والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

المنيا محافظ المنيا نائب وزير الصحه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

حبس

غلق مطعم شهير بالدقهلية.. الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمخالفين

ذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة

الطقس في مصر

أخر أيام الموجة شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم

ترشيحاتنا

خطيب المسجد الحرام

لينعم بالنعيم المقيم .. خطيب المسجد الحرام: السعيد من تزود من حر الدنيا لحرِ الآخرة

الإفتاء

هل الدعاء بطول العمر حرام؟.. أمين الإفتاء: العبرة بعرض العمر لا بطوله

وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد يشهدان صلاة الجمعة

وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد يشهدان صلاة الجمعة بمسجد التعمير بشمال سيناء |صور

بالصور

رائحة الفم الكريهة ليست مجرد إحراج .. تنذر بأمراض خطيرة

أسباب طبية وراء رائحة الفم الكريهة
أسباب طبية وراء رائحة الفم الكريهة
أسباب طبية وراء رائحة الفم الكريهة

مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بسبب عيب خطير.. لاند روفر تستدعي أفضل سيارات الدفع الرباعي

جاجوار
جاجوار
جاجوار

فيديو

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

العميد أح غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري

مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد