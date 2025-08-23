قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صبري عبد المنعم: لم اعتزل الفن وأعشق الفن وساعود قريبا.. خاص
خبير استراتيجي: مصر أول دولة تدفع بالمساعدات وتتوسط لعقد هدنة في غزة
أحمد موسى: اللي يقرب من أي سفارة مصرية في الخارج يتمسك ويتمسح بيه البلاط
جانتس يقترح حكومة إسرائيلية مؤقتة لإطلاق سراح الرهائن.. وبن جفير يرفض بشدة
سوريا تنفي شائعات تسمم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة
برلماني: مصر قادرة على صد أي اعتداء على سفاراتها.. ومواصلة جهودها لدعم غزة
خبير: إسرائيل تتوسع أفقيا على حساب الدول العربية بوساطة ترامب
رابط نتيجة تنسيق القبول للصف الأول الإبتدائي ورياض الأطفال بالأزهر الشريف
دوامات صعبة.. أحمد موسى ينفعل بسبب غرق فتيات بشاطئ أبو تلات
سما المصري تقبل عرض وظيفة بـ 50 ألف جنيه.. حقيقة ولا تريند؟
الأوراق المطلوبة للتقديم على الشقق بديلة الإيجار القديم 2025 | رابط وموعد
تدريب بالذخيرة الحية.. مستشار بالأكاديمية العسكرية عن النجم الساطع: قدرة مصرية على التخطيط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

سما المصري تقبل عرض وظيفة بـ 50 ألف جنيه.. حقيقة ولا تريند؟

سما المصري تدخل مكتب المطعني بعد عرض 50 ألف جنيه.. جد ولا تريند؟
سما المصري تدخل مكتب المطعني بعد عرض 50 ألف جنيه.. جد ولا تريند؟
شمس يونس

أثار البلوجر المصري محمد المطعني ابن مدينة إسنا بمحافظة الأقصر وصاحب المحتوى الكوميدي، حالة واسعة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في مقطع مصور داخل مكتبه مع الفنانة المعتزلة سما المصري، وذلك عقب العرض الذي قدمه لها بالعمل في شركته للتسويق العقاري براتب شهري يصل إلى 50 ألف جنيه و تداول الفيديو  على نطاق واسع، مما دفع الكثيرين للتساؤل: هل الأمر مجرد دعاية لجذب الانتباه " تريند " أم خطوة جادة تحمل بعداً إنسانياً؟.

العرض الذي قدمه المطعني لم يمر مرور الكرام، بل تحوّل إلى حديث الساعة، حيث تباينت ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض، وبين ساخر وجاد. كتب أحد المعلقين: "بدل ما تدي سما 50 ألف عندكم في البلد ناس جعانة.. تصدق عليهم بدل الترند"، بينما أبدى آخر استياءه قائلاً: "يا راجل عيب عليك الكلام دا.. شوف عيال بلدك واقف معاهم مكان ما انت بتنزل في الرقصات".

لكن السخرية كان لها النصيب الأكبر، إذ دخل كثيرون على الخط بروح الدعابة، فعلق أحدهم: "أنا من إسنا يا مطعن.. أنا عايز أتوب.. كنت حرامي قلام جاف وعايز أشتغل معاك بـ 35 ألف"، فيما أضاف آخر: "لو راجل زي حالاتي حياته كلها ذنوب وهيتوب.. ممكن ألاقي شغل عندكم يا أبو عمو وعشرة آلاف حلوة وزي الفل؟".

ورغم موجة الكوميديا التي صاحبت الموقف، فإن هناك فئة أخرى رأت في الخطوة جانباً إيجابياً، معتبرة أن منح فرصة عمل جديدة لشخص أعلن التوبة قد يفتح له باباً مختلفاً في حياته، ويعكس فكرة قبول المجتمع لمن يحاول تصحيح مساره.


المطعني الذي اشتهر بمحتواه الكوميدي والساخر، بدا في هذه التجربة ممزجاً بين روح الدعابة المعتادة وخطوة اعتبرها البعض إنسانية، حيث أصر على أن المبادرة ليست مجرد بحث عن التريند بقدر ما هي محاولة لمنح الفرصة الثانية لمن يطرق باب التغيير.

الأقصر اخبار الاقصر سما المصري

